صور.. إصابة 100 راكب بوعكة صحية على رحلة "الإمارات" إلى نيويورك

العالم - أسيا والباسفيك

كما اعلنت السلطات الصحية المحلية انها اجرت الكشف على الركاب المتوعكين وسيتم توفير الرعاية الطبية لمن يحتاجون لها.

وقالت تقارير لمحطة تلفزيونية تابعة لشبكة (إن.بى.سى) إن الرحلة رقم 203 كانت تقل نحو 500 راكب وهبطت فى مطار جون إف. كنيدى بعد الساعة التاسعة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة .

ويوجد مسؤولون من الشرطة ومن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها فى المكان ولكن لم يردوا على طلبات للتعليق.

وأعلنت السلطات الأمريكية، الحجر على ركاب الطائرة الإماراتية بعد وصولها إلى مطار نيويورك قادمة من دبي، بعد أن اشتكى ركابها من أعراض مرضية.