بحوزته قنبلة... إلقاء القبض على "إسرائيلي" في مطار نيوجيرسي

العالم - الأميركيتان

ذكر المحلل السياسي الإسرائيلي، إيتاي بلومنتال، مساء اليوم الأربعاء، أن سلطات مطار نيوجيرسي الأمريكي ألقت القبض على مستوطن إسرائيلي بتهمة حمل قنبلة في حقيبته الشخصية، وكان قادما من مطار بن غوريون إلى نيوجيرسي.

وأكد الكاتب الإسرائيلي في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن المستوطن الإسرائيلي كان يحمل قنبلة صغيرة بدعوى أنه يعمل لحساب شركة أمنية إسرائيلية، وأخذ معه القنبلة لتقديمها في مؤتمر للشرطة، ولكنه نسي إبلاغ مطار بن غوريون.

وأشار الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي إلى أن سلطات مطار نيوجيرسي الأمريكية تفحص كيف صعد الراكب الإسرائيلي إلى الطائرة القادمة إلى الولايات المتحدة، دون تفتيش.