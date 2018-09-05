البث المباشر
مراسل العالم: القوة الصاروخية تطلق صاروخاً باليستياً من طراز بدر1 الباليستي على معسكر الحرس الوطني السعودي بنجران
انفجار ثان يهز العاصمة كابول بعد تفجير انتحاري ما أسفر عن مقتل 14 شخصا
مراسل العالم:تدمير مدرعة عسكرية للغزاة والمرتزقة ومصرع واصابة من كان على متنها في الفازة بجبهة الساحل الغربي
هيئة المسح الجيولوجي الأميركية:زلزال بقوة 7 درجات يضرب منطقة في جنوب شرقي سابورو في اليابان
مراسل العالم: القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخا بالستيا من طراز بدر1 على معسكر الحرس الوطني السعودي في نجران
ارتفاع حصيلة التفجيرين في كابول الى 14 قتيلا
غريفيث في رده على سؤال عن سبب تأخر وصول وفد صنعاء إلى جنيف: نعمل على الأمر وأعتقد أنه سيجد طريقه إلى الحل
ظريف: ترامب يريد "استغلال رئاسة مجلس الأمن" ضد طهران
وزير الخارجية الإيراني: ترامب يريد "استغلال رئاسة مجلس الأمن" ضد طهران
مراسل العالم: العثور أسلحة ومواد طبية من بينها صواريخ تاو الأمريكية وقنابل إسرائيلية الصنع من مخلفات الإرهابيين في قريتي الرفيد والبريقة بريف القنيطرة

بحوزته قنبلة... إلقاء القبض على "إسرائيلي" في مطار نيوجيرسي

بحوزته قنبلة... إلقاء القبض على
الأربعاء ٠٥ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

ألقت سلطات مطار نيوجيرسي الأمريكي القبض على "إسرائيلي" نتيجة العثور على قنبلة في حقيبته الشخصية.

العالم - الأميركيتان

ذكر المحلل السياسي الإسرائيلي، إيتاي بلومنتال، مساء اليوم الأربعاء، أن سلطات مطار نيوجيرسي الأمريكي ألقت القبض على مستوطن إسرائيلي بتهمة حمل قنبلة في حقيبته الشخصية، وكان قادما من مطار بن غوريون إلى نيوجيرسي.

وأكد الكاتب الإسرائيلي في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن المستوطن الإسرائيلي كان يحمل قنبلة صغيرة بدعوى أنه يعمل لحساب شركة أمنية إسرائيلية، وأخذ معه القنبلة لتقديمها في مؤتمر للشرطة، ولكنه نسي إبلاغ مطار بن غوريون.

وأشار الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي إلى أن سلطات مطار نيوجيرسي الأمريكية تفحص كيف صعد الراكب الإسرائيلي إلى الطائرة القادمة إلى الولايات المتحدة، دون تفتيش.

روابط ذات صلة

رويترز: اكثر من مئة جريح في حادث اصطدام قطار نيوجرسي بالولايات المتحدة

فيديو جديد يظهر المشتبه به بتفجيري ولايتي مانهاتن ونيوجرسي

إخلاء 9 مدارس اميركية بولاية نيوجرسي لفترة وجيزة إثر اتصالات من مجهولين تؤكد وجود قنابل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

هجوم ارهابي على نقطة تفتيش حدودية جنوب شرق ايران

الوضع الإنساني في اليمن عشية بدء مفاوضات جنيف

امريكا تستعد لحرب استباقية على سوريا

"تويتر" يهدد بحظر ترامب!

الملك الأردني يحدد موقفه من الكونفدرالية

السعودية تسعى للحفاظ على سعر النفط عند 70-80 دولارا للبرميل

اليونيسف: مقتل 55 طفلا خلال أسبوعين في اليمن

بهذه الطريقة أوقفوا تساقط الشعر !

كم عدد ضحايا تفجيري كابول؟

كم هي نسبة نجاح نظام بوك الصاروخي السوري في إسقاط الصواريخ المعادية؟

الخارجیة الیمنیة: العدوان يعرقل مشاركة وفدنا بمشاورات جنيف

لیبیا.. حقيقة أحداث طرابلس وتداعياتها  

بعد 4 سنوات من العدوان السعودي.. لقاءات جنيف التشاورية.. بصيص أمل يلوح لليمن لتحقيق السلام

إغلاق سفارة الاحتلال بباراغواي بعد إعادة الأخيرة سفارتها لتل أبيب

لبنان: نطالب روسيا بحماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية

لتحريضه على فعل فاضح.. نائب في الكنيست يطالب بالتحقيق مع ليبرمان

كيف تعاملت الشخصيات والاحزاب العراقية مع مطالب المتظاهرين بالبصرة؟

بعد فشل المباحثات في القاهرة، تراشق اعلامي بين حماس والفصائل الفلسطينية +فيديو

العفو الدوليّة تطالب مجدّدًا بالإفراج عن الشيخ علي سلمان

الدفاع الروسية تعلن ضرب "النصرة" في إدلب

الأکثر مشاهدة