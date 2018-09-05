هايلي تعلن عن شرط أمريكي جديد لإنهاء صفقة ترامب

العالم - الأميركيتان

ذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "ريشت 13"، ظهر اليوم الأربعاء، أن نيكي هايلي المبعوثة الأمريكية في الأمم المتحدة رأت أنه على رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس حضور مائدة المفاوضات مع الطرف الإسرائيلي، حتى يتم الانتهاء من "صفقة القرن".

وأكد الموقع الإلكتروني العبري أنه من الواجب موافقة عباس على بنود وتفاصيل "صفقة القرن" (صفقة ترامب)، وعليه أن يحضر طاولة المفاوضات من أجل شعبه، رغم أن هناك تحفظات من الطرف الإسرائيلي، أيضا، على حد قولها.

ورأى الموقع الإخباري أن هايلي ثمنت دور كل من مستشار الرئيس الأمريكي، صهره، جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، وقالت إنهما قاما بدور فعال في توصيل فكرة "صفقة القرن" للأطراف المسؤولة، وقاما بدور كبير بهدف التوصل لحل في الشرق الأوسط.