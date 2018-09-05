البث المباشر

هايلي تعلن عن شرط أمريكي جديد لإنهاء صفقة ترامب

هايلي تعلن عن شرط أمريكي جديد لإنهاء صفقة ترامب
الأربعاء ٠٥ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

قالت نيكي هايلي، المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة إنه كي يتم الانتهاء من "صفقة القرن" لابد من حضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المفاوضات.

العالم - الأميركيتان

ذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "ريشت 13"، ظهر اليوم الأربعاء، أن نيكي هايلي المبعوثة الأمريكية في الأمم المتحدة رأت أنه على رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس حضور مائدة المفاوضات مع الطرف الإسرائيلي، حتى يتم الانتهاء من "صفقة القرن".

وأكد الموقع الإلكتروني العبري أنه من الواجب موافقة عباس على بنود وتفاصيل "صفقة القرن" (صفقة ترامب)، وعليه أن يحضر طاولة المفاوضات من أجل شعبه، رغم أن هناك تحفظات من الطرف الإسرائيلي، أيضا، على حد قولها.

ورأى الموقع الإخباري أن هايلي ثمنت دور كل من مستشار الرئيس الأمريكي، صهره، جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، وقالت إنهما قاما بدور فعال في توصيل فكرة "صفقة القرن" للأطراف المسؤولة، وقاما بدور كبير بهدف التوصل لحل في الشرق الأوسط. 

روابط ذات صلة

فيصل القاسم: هل كان تخريب المنطقة شرطاً لإنجاز صفقة القرن؟

قطر تستضيف غرينبلات وكوشنير لبحث "صفقة القرن"

شاهد.. اسماعيل هنية يعلن موت صفقة القرن

أبو هلال: حماس على رأس من يقود إسقاط صفقة القرن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

هايلي تعلن عن شرط أمريكي جديد لإنهاء صفقة ترامب

هكذا يمكن حماية طفلك من التنمر المدرسي!

بالفيديو.. تطورات الاحتجاجات في البصرة العراقية

الادميرال سياري: المقاتلة "كوثر" ستحل مكان المقاتلات القديمة

حسين مرتضى: هيكلة المجموعات المسلحة في إدلب، وأسماء الفصائل

استطلاع رأي.. نساء أمريكا يدلين برأيهن حول ترامب

تفوق الوفد اليمني على التحالف في مشاورات جنيف

مصر.. السجن 14 عاما لقتلة القيادي "حسن شحاتة"

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30 بتوقيت غرينتش

إنفوجرافيك.. "الخوف: ترامب في البيت الأبيض"

حضرموت تمزق صور قادة الإمارات والتحالف.. شاهد/هل سيبقى للسعودية والإمارات موطىء قدم باليمن؟

أردوغان: قمة طهران بشأن سوريا ستخرج بنتائج إيجابية

الكرملين: لا نفهم مغزى تصريحات الشرطة البريطانية بشأن "قضية سكريبال"

كرة القدم بيكهام يكشف اسم فريقه الأميركي: إنتر ميامي

ايران والعراق لن يسمحا لاميركا المساس بالعلاقات الممتازة بينهما

بريطانيا تستدعي القائم بأعمال السفير الروسي

إزفستيا: على ماذا تراهن تركيا في إدلب السورية

صور.. إصابة 100 راكب بوعكة صحية على رحلة "الإمارات" إلى نيويورك

من وراء اطلاق النار على المتظاهرين في البصرة العراقية؟!+فيديو

جعفري: سوريا ولبنان واليمن وفلسطين اختارت نهج المقاومة وستنتصر

الأکثر مشاهدة