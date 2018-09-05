إغلاق سفارة الاحتلال بباراغواي بعد إعادة الأخيرة سفارتها لتل أبيب

العالم - فلسطين

وقال المكتب الإعلامي لنتنياهو في بيان عبر تليغرام، أن "رئيس الوزراء نتنياهو، أوعز لوزارة الخارجية بإغلاق السفارة الإسرائيلية في باراغواي".

وادعي إن "إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى قرار باراغواي الاستثنائي الذي سيعكر صفو العلاقات بين البلدين".

وكان وزير خارجية باراغواي، قد قال للصحفيين، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستعيد سفارتها في "إسرائيل" إلى تل أبيب، في تراجع عن قرار اتخذه الرئيس السابق هوراسيو كارتيس، في مايو/أيار بنقل موقع السفارة إلى القدس المحتلة.

وقال الوزير لويس ألبرتو كاستيليوني "تريد باراغواي المساهمة في الجهود الدبلوماسية المكثفة لتحقيق سلام شامل ودائم وعادل في الشرق الأوسط".

كان كارتيس قد سافر إلى فلسطين المحتلة لافتتاح السفارة الجديدة في مايو/أيار الماضي. وتولي خلفه ماريو عبده السلطة، الشهر الماضي.