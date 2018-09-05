البث المباشر
مراسل العالم: القوة الصاروخية تطلق صاروخاً باليستياً من طراز بدر1 الباليستي على معسكر الحرس الوطني السعودي بنجران
انفجار ثان يهز العاصمة كابول بعد تفجير انتحاري ما أسفر عن مقتل 14 شخصا
مراسل العالم:تدمير مدرعة عسكرية للغزاة والمرتزقة ومصرع واصابة من كان على متنها في الفازة بجبهة الساحل الغربي
مراسل العالم: القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخا بالستيا من طراز بدر1 على معسكر الحرس الوطني السعودي في نجران
ارتفاع حصيلة التفجيرين في كابول الى 14 قتيلا
غريفيث في رده على سؤال عن سبب تأخر وصول وفد صنعاء إلى جنيف: نعمل على الأمر وأعتقد أنه سيجد طريقه إلى الحل
ظريف: ترامب يريد "استغلال رئاسة مجلس الأمن" ضد طهران
وزير الخارجية الإيراني: ترامب يريد "استغلال رئاسة مجلس الأمن" ضد طهران
مراسل العالم: العثور أسلحة ومواد طبية من بينها صواريخ تاو الأمريكية وقنابل إسرائيلية الصنع من مخلفات الإرهابيين في قريتي الرفيد والبريقة بريف القنيطرة
ا ف ب: انتحاري يفجر نفسه في نادٍ رياضي في كابول وسقوط ضحايا

إغلاق سفارة الاحتلال بباراغواي بعد إعادة الأخيرة سفارتها لتل أبيب

إغلاق سفارة الاحتلال بباراغواي بعد إعادة الأخيرة سفارتها لتل أبيب
الأربعاء ٠٥ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

أمر رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الأربعاء، بإغلاق السفارة الإسرائيلية في باراغواي، عقب إعلان وزير خارجيتها إعادة سفارتها في فلسطين المحتلة من القدس إلى تل أبيب.

العالم - فلسطين

وقال المكتب الإعلامي لنتنياهو في بيان عبر تليغرام، أن "رئيس الوزراء نتنياهو، أوعز لوزارة الخارجية بإغلاق السفارة الإسرائيلية في باراغواي".

وادعي إن "إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى قرار باراغواي الاستثنائي الذي سيعكر صفو العلاقات بين البلدين".

وكان وزير خارجية باراغواي، قد قال للصحفيين، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستعيد سفارتها في "إسرائيل" إلى تل أبيب، في تراجع عن قرار اتخذه الرئيس السابق هوراسيو كارتيس، في مايو/أيار بنقل موقع السفارة إلى القدس المحتلة.

وقال الوزير لويس ألبرتو كاستيليوني "تريد باراغواي المساهمة في الجهود الدبلوماسية المكثفة لتحقيق سلام شامل ودائم وعادل في الشرق الأوسط".

كان كارتيس قد سافر إلى فلسطين المحتلة لافتتاح السفارة الجديدة في مايو/أيار الماضي. وتولي خلفه ماريو عبده السلطة، الشهر الماضي.

روابط ذات صلة

باراغواي تتخذ قرارا مهما بشأن سفارتها في فلسطين المحتلة

أول امرأة تشغل منصب رئاسة باراغواي

منظمة التعاون الإسلامي تدين نقل سفارة باراغواي للقدس

الاردن يدين قرار باراغواي بنقل سفارتها الى القدس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

إغلاق سفارة الاحتلال بباراغواي بعد إعادة الأخيرة سفارتها لتل أبيب

لبنان: نطالب روسيا بحماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية

لتحريضه على فعل فاضح.. نائب في الكنيست يطالب بالتحقيق مع ليبرمان

كيف تعاملت الشخصيات والاحزاب العراقية مع مطالب المتظاهرين بالبصرة؟

بعد فشل المباحثات في القاهرة، تراشق اعلامي بين حماس والفصائل الفلسطينية +فيديو

العفو الدوليّة تطالب مجدّدًا بالإفراج عن الشيخ علي سلمان

الدفاع الروسية تعلن ضرب "النصرة" في إدلب

ميلادينوف: هدم الخان الأحمر يقوض حل الدولتين

بالفيديو.. 5 أفكار سهلة لطلاء مميز للحيطان بدون مهندس ديكور

باراغواي تتخذ قرارا مهما بشأن سفارتها في فلسطين المحتلة

الجزائر تعلن مصدر وباء الكوليرا داخليا

بلدة تفرض على سكانها إجراء عملية جراحية للعيش فيها !

آية الله جنتي: العدو يحاول اثارة المشاكل داخل البلاد

محاكمات جديدة وتهم كبيرة لدعاة معتقلين بالسعودية

موسكو: لا تسوية في سوريا من دون تحرير إدلب

خطة أمريكية لضرب أواصر الأخوة الإسلامية بين إيران والعراق

مندوب روسيا يخبر بريطانيا عن طريقة الاتصال غير المباشرة بموسكو

في تطور جديد بقضية سكريبال.. بريطانيا تتهم روسيين بمحاولة قتله +فيديو

اليمن.. رسالة هامة من الجنوبيين إلى المبعوث الأممي

وزير الدفاع الايراني يلتقي قائد القوات الروسية في سوريا

الأکثر مشاهدة