ترامب يغرد بكلمة واحدة: "خيانة؟"

العالم- الأميركيتان

من جهتها كتبت صحيفة "The Washington Post" أن هذا المقال تسبب في وقوع نوبة من "الغضب البركاني والهائل لدى الرئيس".

وأضافت أن مؤلف المقال المنشور في صحيفة "The New York Times" هو مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية رفض ذكر اسمه. ويؤكد هذا المسؤول أن الكثيرين من موظفي البيت الأبيض يعملون بإجهاد على منع تنفيذ خطط الرئيس ترامب، مضيفا أن أنصار هذه "الحركة" يحاولون "إقامة علاقات" مع روسيا.

وكان الرئيس الأمريكي قد اتهم وسائل الإعلام الأمريكية أكثر من مرة بنشر "الأخبار المزيفة". وفي فبراير عام 2017 وصف الصحفيين بـ" أعداء الشعب". ويعتبر ترامب صحيفة "The New York Times" وقنوات "CNN" و"ABC" و"CBS" و"NBC News" التلفزيونية وسائل الإعلام الأكثر كذبا في بلاده.

(الوكالات)