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ترامب يشكر كيم جونغ أون على "إيمانه الراسخ" به!

ترامب يشكر كيم جونغ أون على
الخميس ٠٦ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٢:١٩ بتوقيت غرينتش

شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزعيم الكوري كيم جونغ أون لإعلانه "إيمانه الراسخ" بالرئيس الأمريكي. وشدد على أن الزعيمين سيتوصلان معا إلى نزع السلاح النووي.

العالم - الأميركيتان

وقد كتب الرئيس الأمريكي عبر حسابه على موقع تويتر "أعلن كيم جونغ أون من كوريا الشمالية عن إيمانه الراسخ بالرئيس ترامب. شكرا للزعيم كيم. سنفعل ذلك معا".

وأفادت الأنباء في وقت سابق أن ترامب بعث برسالة للزعيم الكوري الشمالي عبر مبعوث كوريا الجنوبية الخاص، الذي زار بيونغ يانغ، وسلمه كيم جونغ أون بدوره رسالة للرئيس الأمريكي. ولم يتم الإعلان عن محتوى الرسالتين.

وكان كيم جونغ أون قد أعرب عن أمله بإتمام عملية تسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية وتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة قبل نهاية الفترة الرئاسية لدونالد ترامب في كانون الثاني/يناير من عام 2021.

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