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مناورات عسكرية للهند وأمريكا في 2019

مناورات عسكرية للهند وأمريكا في 2019
الخميس ٠٦ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلن مسؤولون الخميس إن الجيشين الأمريكي والهندي سيجريان مناورات مشتركة واسعة قبالة السواحل الهندية العام المقبل. وستكون هذه المناورات الأولى من نوعها  ولم تجر قوات البلدين سابقا تدريبات مشتركة جوا وبرا وبحرا في نفس الوقت.

العالمأسيا والباسفيك

وجاء الاعلان على لسان وزيرة الدفاع الهندية نيرمالا سيثارامان في ختام اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وضم وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج.

وقالت سيثارامان "قررنا القيام للمرة الأولى بتدريبات لثلاثة أسلحة مع الولايات المتحدة قبالة السواحل الشرقية للهند في 2019". ووقعت البلدان أيضا "اتفاقا للأمن وتوافق الاتصال" (كومكاسا) سيمكنهما من تبادل معلومات عسكرية حساسة بسرعة وبشكل آمن.

ولا توقع الولايات المتحدة هذا النوع من الاتفاقات إلا مع حلفاء موثوقين، وتأمل واشنطن من الاتفاق تعزيز علاقاتها العسكرية مع الهند. غير أن واشنطن قلقة بشأن اتفاق وشيك تتفاوض الهند عليه مع روسيا لشراء النظام الصاروخي إس-400. وتعهدت الولايات المتحدة والهند أيضا تعزيز التعاون في عمليات مكافحة الإرهاب.

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