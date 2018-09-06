مناورات عسكرية للهند وأمريكا في 2019

العالم – أسيا والباسفيك

وجاء الاعلان على لسان وزيرة الدفاع الهندية نيرمالا سيثارامان في ختام اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وضم وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج.

وقالت سيثارامان "قررنا القيام للمرة الأولى بتدريبات لثلاثة أسلحة مع الولايات المتحدة قبالة السواحل الشرقية للهند في 2019". ووقعت البلدان أيضا "اتفاقا للأمن وتوافق الاتصال" (كومكاسا) سيمكنهما من تبادل معلومات عسكرية حساسة بسرعة وبشكل آمن.

ولا توقع الولايات المتحدة هذا النوع من الاتفاقات إلا مع حلفاء موثوقين، وتأمل واشنطن من الاتفاق تعزيز علاقاتها العسكرية مع الهند. غير أن واشنطن قلقة بشأن اتفاق وشيك تتفاوض الهند عليه مع روسيا لشراء النظام الصاروخي إس-400. وتعهدت الولايات المتحدة والهند أيضا تعزيز التعاون في عمليات مكافحة الإرهاب.