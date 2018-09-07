البث المباشر
وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس يصل إلى كابول في زيارة مفاجئة يلتقي خلالها الرئيس الأفغاني أشرف غني
مراسل العالم :تدمير طقم لمرتزقة العدوان في جبهة حام بمديرية المتون بالجوف بلغم أرضي
مراسل العالم : مصدر في القوة الصاروخية يؤكد إصابة الصاروخين الباليستيين لهدفها بدقة وتوقف الملاحة الجوية في مطار جيزان الإقليمي
مراسل العالم في اليمن : لجنة الفعاليات تدعو للمشاركة بمسيرة طباعة العملة وغلاء الأسعار أدوات للعدوان
مراسل العالم : مصدر في المجلس السياسي اليمني الأعلى يحمل قوى العدوان مسؤولية عرقلة انتقال الوفد الوطني المشارك في مشاورات جنيف
مراسل العالم عن مصدر عسكري : إطلاق صاروخين باليستيين على مطار جيزان الإقليمي من نوع بدر1
مراسل العالم في اليمن : حميد عاصم عضو وفد صنعاء ينفي للعالم الاخبار التي تحدثت عن وصول طائرة عمانية الى مطار صنعاء ويقول ان دول العدوان لا تزال رافضة منح ترخيص للطائرة
مراسل العالم : ممثلا للرئيس بشار الأسد المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء السوري يفتتح معرض دمشق الدولي في دورته الستين تحت عنوان "وعز الشرق أوله دمشق".
مراسل العالم : إعلام العدوان يعترف بمقتل جنديين سعوديين في جبهات الحدود
مراسل العالم في جيزان: استهداف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في جبل ام بي سي وقبالته بقذائف المدفعية

مرشح اليمين المتطرف لإنتخابات الرئاسة البرازيلية يتعافى بعد طعنه

مرشح اليمين المتطرف لإنتخابات الرئاسة البرازيلية يتعافى بعد طعنه
الجمعة ٠٧ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال أطباء إن حالة "جاير بولسونارو" عضو الكونجرس البرازيلي عن اليمين المتطرف حرجة لكنها مستقرة بعد أن طعنه مهاجم خلال حشد إنتخابي أمس الخميس.

العالم - الأميريكيتان

وقال الدكتور لويز هنريك بورساتو الذي أجرى عملية للمرشح اليميني إنه يتعافى شيئاً فشيئاً وسيمضي أسبوعاً على الأقل في المستشفى.

وأضاف : جروحه الداخلية كانت خطيرة وعرّضت حياته للخطر.

وقال الجنرال أنطونيو هاميلتون موراو المرشح كنائب للرئيس على قائمة بولسونارو الذي يتصدر إستطلاعات الرأي في الإنتخابات الرئاسية إن جراحة "ناجحة" أجريت له بعد أن أصيب في بطنه.

وأضاف موراو بأن حالة بولسونارو مستقرة ولكنها لا تزال تبعث على القلق.

وقال فلافيو إبن بولسونارو إن والده أُصيب في الكبد والرئة والأمعاء وفقد كمية كبيرة من الدم ووصل إلى المستشفى ميتاً، تقريباً.

ويُعدّ الهجوم على بولسونارو تحولاً درامياً في إنتخابات يصعب التنبؤ بنتيجتها وأسفرت تحقيقات في ملفات فساد عن سجن العشرات من كبار رجال الأعمال والسياسيين وتسببت في فتور الناخبين الغاضبين.

ويتفشى العنف في البرازيل التي تزيد فيها جرائم القتل عن أي دولة أخرى، حسب الأمم المتحدة. كما أن العنف المرتبط بالسياسة شائع على المستوى المحلي. ففي الأشهر السابقة لإنتخابات المجلس المحلي عام 2016 في منطقة بايشادا فلومينينسي وهي منطقة قاحلة تحيط بمدينة ريو دي جانيرو،

قُتل 13 سياسياً ومرشحاً على الأقل قبل بدء عملية التصويت.

وعبّر الرئيس ميشيل تامر وكل من سيرو جوميس ومارينا سيلفا وجيرالدو ألكمين، منافسي بولسونارو، عن غضبهم من الهجوم.    

روابط ذات صلة

رئيس البرازيل يواجه اتهامات جديدة بالفساد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

أنصاري: اجتماع طهران يكتسب أهمية بالنسبة للتطورات في سوريا

كلبة "تدرب" فريق كرة قدم في باراغواي!

فصائل المقاومة الاسلامية تدعو العبادي للاستقالة فورا

في البحرين... الهيئة النسوية في الائتلاف تعلن مقاطعة الانتخابات الصورية

البنك المركزی الایرانی یعلن بیع اكثر من ملیار یورو من عوائد الصادرات

ترامب: هذا أصعب إتفاق!

لاريجاني يصل الى بيلاروسيا قادما من روسيا

المحكمة الاسرائيلية تمنع نتنياهو من التدخل في تعيين مسؤولين كبار

الأسد يبدأ إصلاحات داخلية هادئة لمرحلة ما بعد الحرب

زيارة مفاجئة لوزير الدفاع الأمريكي إلى أفغانستان

البردويل: سنكسر الحصار إن وافق عباس أم لم يوافق

حظر تجوال في البصرة العراقية وحرق مقار حكومية +فيديو

صحف اسرائيلية تكشف تفاصيل دعم الاحتلال لارهابيي سوريا

مرشح اليمين المتطرف لإنتخابات الرئاسة البرازيلية يتعافى بعد طعنه

معركة "اللا ممنوع" في إدلب.. فصائل تتوعد بمفاجآت!

تونس.. شلل بحركة سير القطارات بسبب إضراب عمال السكك

روسيا تفضح سيناريو الغرب بشأن كيميائي سوريا+فيديو

ازدياد صادرات ايران من السجاد الآلي بنسبة 60%

واشنطن تحمل موسكو مسؤولية "منع" هجوم وشيك على إدلب

مسؤول: اکثر من 200 عالم ايراني في عداد افضل العلماء في العالم

الأکثر مشاهدة