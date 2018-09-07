شاهد.. خفايا الحملة الاعلامية الاميركية ضد روسيا حول ادلب!

العالم - خاص العالم

وقال زاسبكين في حوار مع العالم في برنامج "مع الحدث": ان روسيا طرحت منذ مدة مسارين لتحرير ادلب اما عبر التسويات والمصالحات او بالعمل العسكري، موضحاً ان عملية التحرير من الممكن ان تكون على غرار لما حصل في حلب والغوطة ودير الزور وغيرها.

وشدد السفير الروسي في لبنان، على انه يجب من ايجاد حل لمدينة ادلب، لان المماطلة لا يخدم تطبيع الاوضاع في سوريا، مؤكداً ان الموقف الاميركي والغربي واضح بشأن ادلب فهم يريدون تأجيل هزيمة الارهابيين في هذه المنطقة حتى تستمر امارتهم الارهابية كي تستعمل كأداة في ايديهم من اجل الضغط على الحكومة السورية وعلى سوريا ومحور المقاومة، ولهذا لا يريدون فقدان هذا الموقع.

واعتبر زاسبكين، التحذيرات الاميركية والحملة الاعلامية ضد روسيا، انما هي حلقة من مسلسل مستمر ضدها، مؤكداً ان روسيا مضطرة لمواصلة نهجها كي تحقق الهدف الاساسي ألا وهو القضاء على الارهابيين والحفاظ على الدولة السورية، موضحاً ان هذه استراتيجية روسيا وسبب تواجدها في سوريا.

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