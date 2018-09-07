بالفيديو.."مقال غامض وكتاب" يقودان "الانقلاب الهادئ" ضد ترامب

العالم - خاص بالعالم

مقال غامض و كتاب يقودان الانقلاب الهادئ ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما يحاول البيت الابيض رأب الصدع الذي تركته سلسلة المنشورات، التي كشفت المستور عن ترامب، وفضحت مشاعر الاستياء بين العاملين بإدارته خلال الايام الماضية.



المقال المثير للجدل الذي كتبه المسؤول المجهول في ادارة ترامب كشف ان مسؤولين في الإدارة الأميركية يديرون ثورة هادئة ضد أقوى شخصية بها، لإحباط "تهور" الرئيس واصفا سلوكه بالخطيرا والمزعج حسب وصفه".

ووسط أجواء من الشك والريبة، تحاول الإدارة الأميركية تحديد هوية كاتب المقال الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأربعاء الماضي بدون توقيع. وذلك غداة اشارة ترامب في تغريدة غاضبة إلى ما وصفها بـخيانة محتملة.

وبعد ساعات قليلة من هذا المقال.. صدر الكتاب الأكثر جدلا في أميركا بعنوان "الخوف: ترامب في البيت الأبيض"، لكاتبه المخضرم في صحيفة واشنطن بوست ، "بوب وودوارد".

الكتاب الذي استند الى شهادات موثوقة حصل عليها، من مسؤولين اميركيين، وصف ترامب على أنه سريع الدخول في نوبات غضب، ومندفع في اتخاذ القرارات، راسما صورة للفوضى التي يقول وودورد إنها تصل إلى حد "الانقلاب الإداري" و"الانهيار العصبي" في الفرع التنفيذي للمؤسسة الحاكمة في اميركا.

وكتاب "الخوف" لوودورد هو الثاني الذي يصدر عن ترامب خلال أقل من شهر، بعد كتاب "المعتوه" الذي ألفته أوماروسا مانيغولت نيومان المساعدة السابق بالبيت الأبيض.

وتناول كتاب "نيومان تفاصيل تجربتها أثناء عملها لمدة عام مع ترامب، كاشفا عن الهستيرية التي يعاني منها ترامب وحالة الفوضى الشديدة بإدارته .

ويرى مراقبون ان هذه المنشورات اضافة الى اقرار محاميه السابق مايكل كوهين بتهمة خرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية وإدانة مدير حملته السابق بول مانافورت تجعل من ترامب يتقدم بخطى سريعة نحو مواجهة العزل.

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