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ترامب مخاطبا مناصريه: إذا تم عزلي فالذنب ذنبكم!

ترامب مخاطبا مناصريه: إذا تم عزلي فالذنب ذنبكم!
الجمعة ٠٧ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمؤيديه على أنه يتوقف عليهم ما إذا كان الديمقراطيون سينجحون في عزله بعد الانتخابات النصفية المقرر إجراؤها بالبلاد في شهر نوفمبر المقبل.

العالم - الأميركيتان

وأشار ترامب أمام حشد من مؤيديه في مدينة بيلينغس بولاية مونتانا أمس إلى أنهم سيكونوا مسؤولين عن عزله المحتمل، قائلا: "عدم مشاركتكم في التصويت (في انتخابات الكونغرس النصفية) هو السبيل الوحيد إلى ذلك (عزله)".

وأكد الرئيس الأمريكي على الأهمية القصوى للانتخابات النصفية المقبلة، موضحا أن الحديث لا يدور عن التصويت للمسؤولين فقط بل عن تحديد الحزب الذي سوف يحصل على الأكثرية في الكونغرس.

واتهم ترامب الديمقراطيين بالسعي إلى عزله، على الرغم من "إنجازاته الرائعة"، مؤكدا أنه "لم يرتكب أي خطأ".

كما حذر ترامب لاحقا من أن الولايات المتحدة ستتحول إلى "دولة من دول العالم الثالث" في حال عزله عن الحكم، مشيرا إلى أن هذه الخطوة سوف تشكل سابقة خطيرة في سحب الثقة عن رئيس الدولة المنتمي إلى حزب الأقلية (في حالة حصول الديمقراطيين على الأكثرية) في الكونغرس.

وجاءت هذه التصريحات أثناء فعالية حضرها ترامب دعما للمرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ مات روزنديل.

ويتحدث العديد من المرشحين للكونغرس عن الحزب الديمقراطي عن سعيهم إلى عزل رئيس البلاد الذي وجد نفسه في وضع صعب، وخاصة في ظل اعتراف محاميه السابق مايكل كوهين أمام القضاء بأن ترامب فوضه في عام 2016 بدفع مبالغ مالية من ميزانية حملته الانتخابية إلى امرأتين مقابل التزامهما الصمت حول علاقاتهما الجنسية معه.

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