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الولايات المتحدة تدين أعمال العنف في البصرة وتدعو لحماية الدبلوماسيين ومنشأتهم

الولايات المتحدة تدين أعمال العنف في البصرة وتدعو لحماية الدبلوماسيين ومنشأتهم
السبت ٠٨ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

اصدرت الولايات المتحدة الاميركية، السبت، بيانا بشأن الاحتجاجات التي تشهدها البصرة، فيما دعت الى حماية الدبلوماسيين ومنشأتهم.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، في بيان انه "بموجب الدستور العراقي، فإن الحق في الاحتجاج السلمي وواجب حماية الممتلكات العامة والخاصة أمران يسيران جنباً إلى جنب".

واضافت ان "الولايات المتحدة تدين العنف ضد الدبلوماسيين، بما في ذلك ما حدث في البصرة"، داعية "جميع الأطراف بما في ذلك قوات الأمن والمتظاهرين إلى دعم حق الاحتجاج السلمي وحماية الدبلوماسيين ومنشأتهم".

وتشهد محافظة البصرة منذ اشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت الى تدخل القوات الامنية، ما ادى الى مقتل عدد من المتظاهرين واصابة آخرين، كما تم حرق مقرات الاحزاب والمباني الحكومية بالمحافظة اضافة الى القنصلية الايرانية.

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