إنقاذ يد فتاة من البتر.......اليكم التفاصيل

العالم - حوادث

دكتور مصطفى عبد الخالق، عميد كلية الطب الذي أشرف على الحالة، أنه حضرت إلى استقبال الطوارئ ظهر إحدى المواطنات، التي كانت تعمل في تنظيف أحد المنازل، وأثناء ذلك سقط عليها لوح زجاج، أدى إلى قطع كامل في عدد ١١ رباط من الأربطة التي تحرك مفصل كف اليد وأصابع اليد، بالاضافة الى قطع العصبين الرئيسيين الذين يغذيان كل الكف والأصابع، بالاضافة الى قطع الشريان الرئيسي الذي يغذى اليد.



فيما أمر الدكتور احمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، بسرعة تنفيذ العملية، وتوفير كافة الإمكانات لا نجاحها، وعلى وجه السرعة تم نقل الحالة إلى غرفة عمليات الجراحات الميكروسكوبية بقسم التجميل.



وقال الدكتور أحمد جابر نائب مدير المستشفى ومدير الاستقبال والذي تولى إجراء العملية أنها استغرقت ما يزيد على ساعتين، موضحًا أن سرعة التدخل في مثل هذه الحالات هو العامل الأساس الذي تتوقف عليه النتائج.