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ترامب يهدد الصين بحزمة رسوم جمركية جديدة

ترامب يهدد الصين بحزمة رسوم جمركية جديدة
السبت ٠٨ سبتمبر ٢٠١٨ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات صينية بقيمة 267 مليار دولارا بالإضافة إلى 200 مليار أخرى.

العالم الأميرکيتان

وقال ترامب لصحفيين على متن طائرته الرئاسية إن مبلغ المئتي مليار دولار الذي نتحدث عنه قد يحدث قريبا جدا تبعا لما يحدث معهم إلى حد ما.

وأضاف قائلاً: "أكره أن أقول هذا لكن وراء ذلك هناك 267 مليار دولار أخرى جاهزة للتنفيذ خلال فترة زمنية قصيرة".

وفرض ترامب بالفعل رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار معظمها معدات صناعية ومكونات وسيطة للإلكترونيات بما في ذلك أشباه الموصلات.

وانتهت في وقت متأخر يوم الخميس فترة للتعليقات العامة بشأن قائمة بقيمة 200 مليار دولار تشمل سلعا استهلاكية ومنتجات صينية أخرى ستخضع لرسوم جمركية تتراوح من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة.

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