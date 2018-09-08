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كولومبيا لا تتراجع عن قرار الإعتراف بدولة فلسطينية

كولومبيا لا تتراجع عن قرار الإعتراف بدولة فلسطينية
السبت ٠٨ سبتمبر ٢٠١٨ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الكولومبي كارلوس هولمز تروخيلو، أنه لا تغيير في قرار رئيس بلاده السابق خوان مانويل سانتوس، الإعتراف بالدولة الفلسطينية.

العالم الأميرکيتان

وذكرت صحيفة “إل تيمبو” المحلية، السبت، أن تروخيلو الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية قال خلال مؤتمر فيها: “لا توجد لدى بلادنا نية سحب الإعتراف بفلسطين. لا نفكر في الرجوع عن ذلك ولا في دفع الوضع إلى الأمام، فكل شيء سيستمر كما هو عليه”.

وأشار إلى أنه على الرغم من قرار الإعتراف فإن بلاده لن تتخذ خطوة جديدة في العلاقات مع فلسطين.

وفي 3 أغسطس/آب الماضي، اعترف الرئيس السابق خوان مانويل سانتوس بفلسطين كدولة ذات سيادة، وذلك قبل 4 أيام من انتهاء ولايته.

والإثنين الماضي، أعلن الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، أن قرار سلفه (خوان مانويل سانتوس) الإعتراف بدولة فلسطينية “لا رجعة فيه”.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، “وفا” إن الرئيس الكولومبي السابق، خوان مانويل سانتوس، سلّم قبل أيام من انتهاء ولايته، رسالة إلى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، قال فيها إن كولومبيا “قررت الإعتراف بفلسطين كدولة حرة مستقلة وذات سيادة”.

وقالت خارجية الاحتلال الإسرائيلي، آنذاك إنها فوجئت بالقرار، مضيفة: “نحن مندهشون من التقرير الذي أوردته وسائل الإعلام وننتظر توضيحات من الإدارة الجديدة التي تحقق في هذا الأمر”.

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