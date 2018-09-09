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نيويورك تايمز تکشف تخطيط إدارة ترامب للإطاحة بمادورو

نيويورك تايمز تکشف تخطيط إدارة ترامب للإطاحة بمادورو
الأحد ٠٩ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب، عقدت العام الماضي اجتماعات سرية مع ضباط عسكريين متمردين من فنزويلا، لمناقشة خطط من أجل الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، وذلك وفقاً لمسؤولين أميركيين وقائد عسكري فنزويلي سابق شارك في المحادثات.

العالم- الأميركيتان

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب، عقدت العام الماضي اجتماعات سرية مع ضباط عسكريين متمردين من فنزويلا، لمناقشة خطط من أجل الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، وذلك وفقاً لمسؤولين أميركيين وقائد عسكري فنزويلي سابق شارك في المحادثات.

وقالت الصحيفة إن أحد القادة العسكريين الفنزويليين المشاركين في المحادثات السرية، موجود على قائمة العقوبات الأميركية الخاصة بالمسؤولين الفاسدين في فنزويلا.

وأوضحت أن المسؤولين الأميركيين قرروا في النهاية عدم مساعدة القادة العسكريين المتآمرين خشية فشل الانقلاب، وتوقفت بذلك الخطط.

وأشارت الصحيفة في الوقت ذاته إلى أن استعداد إدارة ترامب للقاء مرات عدة مع ضباط متمردين عازمين على إسقاط مادورو، يمكن أن يأتي بنتائج عكسية.

من جانبها قالت ماري كارمن أبونتي -التي كانت تتولى شؤون أميركا اللاتينية في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما- للصحيفة، إن الكشف عن المعلومات الأخيرة سيكون له "وقع القنبلة" في المنطقة.

وكانت الخارجية الأميركية قد فرضت في الآونة الأخيرة عقوبات اقتصادية عدة على إدارة الرئيس الفنزويلي مادورو، مما أدى إلى أزمة اقتصادية فجرت احتجاجات عنيفة.

وعقب فوز مادورو بالانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت يوم 20 مايو/أيار الماضي، وصفت إدارة ترامب تلك الانتخابات بالمزورة.

وبعدما انفجرت طائرات مسيّرة محمّلة بعبوات ناسفة قرب مادورو أثناء تجمع يوم 4 أغسطس/آب الماضي في كراكاس بحسب ما ذكرته الحكومة الفنزويلية، اتهم الرئيس الفنزويلي الولايات المتحدة وكولومبيا وأعداءه في الداخل بتنفيذ العملية، لكن مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون أكد "عدم تورط الحكومة الأميركية" في الحادثة.

(وكالات)

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