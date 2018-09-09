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السجن لوزير مصري سابق بتهمة الكسب غير المشروع

السجن لوزير مصري سابق بتهمة الكسب غير المشروع
الأحد ٠٩ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

أصدرت محكمة مصرية، حكما بالسجن على وزير الإعلام الأسبق وأمين عام الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، صفوت الشريف، لمدة 3 سنوات بتهمة الكسب غير المشروع.

العالم- مصر

وبحسب موقع صحيفة الأهرام الرسمية، "أصدرت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، حكمها على صفوت الشريف، وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى الأسبق ونجليه، في اتهامهم بالكسب غير المشروع".

وتضمن الحكم، بحسب الصحيفة، "غرامة مالية قدرها 99 مليونا و49 ألفا، و974 جنيها، وبراءة نجله إيهاب الشريف وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وإلزامه برد مبلغ مماثل في مواجهة زوجته وأولاده إيهاب وأشرف وإيمان محمد صفوت الشريف، بقدر ما استفادوا بالكسب غير المشروع".

وكان القضاء المصري قد أحال العديد من رموز حكومة وحزب الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، بمن فيهم الأخير، إلى محاكمات بتهم تراوحت ما بين الفساد والقتل واستغلال النفوذ عقب "ثورة شعبية" أطاحت بمبارك في عام 2011. وصدرت عدة أحكام بالبراءة في بعض من القضايا، فيما تم تنفيذ العقوبات في البعض الآخر.

وتولى الشريف مناصب رفيعة خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (1981 و2011)، أبرزها وزير الإعلام، ورئيس مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان السابق قبل أن تلغى)، والأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي (الذي جرى حله عقب ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام مبارك عام 2011).

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