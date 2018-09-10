البث المباشر

دعوى قضائية ضد مؤسسة حكومية أمريكية أخفت قتل 3000 قطة في تجارب مخبرية

دعوى قضائية ضد مؤسسة حكومية أمريكية أخفت قتل 3000 قطة في تجارب مخبرية
الإثنين ١٠ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٦ بتوقيت غرينتش

رفعت منظمة WCW لحقوق الحيوان، دعوى قضائية على مديرية الزراعة في الولايات المتحدة، بسبب تسترها على قضية قتل 3000 قطة في تجارب علمية داخل المختبرات الحكومية.

العالم - منوعات

وبدأت القصة عندما رفضت المديرية الأمريكية التعاون مع المنظمة في مشاركة المعلومات عن أعداد القطط الكبيرة والصغيرة التي تم استخدامها في التجارب العلمية.

وعندها، لجأت منظمة WCW إلى الحصول على بعض المعلومات الحساسة وغير المعلنة، مستخدمة "قانون حرية المعلومات"، الذي تمكنت باستخدامه من الوصول إلى موقع مختبر حكومي علمي قتل فيه أكثر من 3000 قط. واليوم، قررت رفع دعوى إلى القضاء بسبب تكتم المديرية الحكومية عن هذه الحقائق.

واعتمدت المنظمة في كشف المعلومات الحساسة على سجلات الأطباء البيطريين، وكذلك ملفات وإيميلات استخدمتها المديرية الحكومية خلال المشروع العلمي.

ومما جاء في الملفات المكشوفة، حقن الأطباء للقطط بفيروس يسبب "مرض المقوسات" الذي قد يقتل القطة أو الجنين في بطنها، بغرض تجريب فاعلية الأدوية الطبية ضده، إذ يمكن لهذا الفيروس أن يصيب البشر أيضا، من خلال تناول اللحوم غير المطهوة.

وفي سياق متصل، أشارت رئاسة المنظمة إلى أن الحكومة الأمريكية كان بإمكانها إجراء نفس الأبحاث العلمية دون اللجوء إلى استخدام الحيوانات الحية، وألقت باللوم على "التعطيل والكسل الحكومي".

روابط ذات صلة

دراسة.. القطط تجعل أصحابها اكثر جرأة وشجاعة

"القطط الراقصة"..اوكطار من تبليغه الزائف حتى القبض عليه

أول فندق للقطط في العراق.. تبدأ الاسعار من 4 دولارات لليلة

بالفيديو ... هذا ما فعلته قطط بكلب جديد في العائلة!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ترامب يضرب أخماسا بأسداس.. هل تضرب اميركا العسكريين الروس والايرانيين في سوريا؟

عندما يؤكد الاعداء مدى دقتها وقدراتها التدميرية.. القوة الصاروخية الإيرانية الرادعة تعيد الرعب لأعدائها

مجلس الرقابة الشعبية في البصرة يستنكر إحراق القنصلية الإيرانية

شاهد بالفيديو.. إعادة افتتاح مستشفيين في الموصل بعد تطهيرها من الدواعش

هكذا ترد منظمة التحرير على إغلاق مكتبها في واشنطن

أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الضربة الصاروخية جسدت الاستراتيجية الدفاعية لايران

روسیا تطلق تصريحا جديدا حول معركة ادلب

عضو في القانون يتحدث عن تحالف بين سائرون والفتح لتشكيل الحكومة

سماع دوى انفجار كبير فى العاصمة الصومالية تلاه إطلاق نار

الكشف عن تفاصيل جديد عن «مذبحة الشروق»

شاهد.. عمر البشير يقيل الحكومة السودانية

اللواء الصفوي: إنتصار إيران في الحرب المفروضة ضَمِن أمنها لـ 80 عاما

نائب لبناني: واهم من يظن انه لن نتواصل مع سوريا

قوة للكيان الاسرائيلي تتفقد السياج الحدودي مع لبنان

السيد نصر الله يدعو لمشاركة مباشرة بمجالس عاشوراء

احباط مخطط داعشي في الضاحية الجنوبية لبيروت

وزير الخارجية البحريني: قانون الإقامة الدائمة في قطر عدائي

مليشيات مقنعة تعتقل حفيد رئيس الوفد الذي التقى ملك البحرين باسم أهالي الدراز

قادة جيوش دول الخليج الفارسي يلتقون بضباط أمريكيين

مصر تستنكر بيان مفوضة الأمم المتحدة بشأن أحكام الاعدام

الأکثر مشاهدة