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مصر: المترو يلغي «نص التذكرة» للفئات المستثناة

مصر: المترو يلغي «نص التذكرة» للفئات المستثناة
الإثنين ١٠ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكد مصدر مسئول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، سريان قرار المترو بإلغاء أنصاف التذاكر على كافة الفئات.

العالم - مصر

وأوضح أن القرار يشمل كبار السن والعسكريين، وأن الفئات الوحيدة التي ظلت الامتيازات الخاصة بهم كما هي هم المعاقون ومرضى السرطان، ويحصلون على التذكرة بنصف جنيه فقط أما كبار السن فتقرر منحهم تخفيض على الاشتراكات فقط.

وبدأت منافذ بيع التذاكر داخل محطات مترو الأنفاق صباح اليوم الإثنين، ومع اللحظات الأولى لتطبيق القرار، شهد عدد من محطات مترو الأنفاق مشادات بين الجمهور وموظفي بيع التذاكر نتيجة صدور القرار الذي وصفوه بـ«المفاجئ».

ومن جانبها لم تصدر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، بيانا رسميا يفيد بإلغاء الخصم المدعم على تذاكر المترو لفئات الداخلية والقوات المسلحة والصحفيين وكبار السن والمعروفة بأنصاف التذاكر.

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