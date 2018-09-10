بالتفاصيل ..هروب إعلامي مصري شهير للإمارات

العالم - مصر

هذا وقد صدر الحكم بحق تامر عبد المنعم بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد.

هذا وأيدت محكمة مستأنف الدقي الاربعاء الماضي الحكم بحبس عبدالمنعم 3 سنوات حضوريا، بقضية إصدار شيك (2 مليون و150 ألف جنيه) دون رصيد للفنان محمد فؤاد.



وبمجرد صدور الحكم، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر هروب عبدالمنعم للإمارات ،عبر صفحته بـ"فيسبوك"، قال الكاتب الصحفي المعارض سليم عزوز: "وظل تامر عبد المنعم يعاير من هم في الخارج بأنهم هاربون، حتى جاء اليوم الذي يهرب فيه للإمارات".



ووجه عبدالمنعم، رسالة إلى من أسماهم بـ"الشامتين"، مؤكدا عبر صفحته بـ"فيسبوك"، أنه لم يهرب ووانه فقط مرتبط بعقد عمل وسيعود لمصر .

ووجه حديثه للمعارضين بالخارج ومن أسماهم بـ"الهاربين الخونة"، يتهمهم بتسيس القضية، وقال: "هناك فارق بين هارب يسب الوطن ويعمل ضده، وبين رجل خرج لأداء عمله".





