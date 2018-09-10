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بعد الاستياء الذي ابدته واشنطن..

كيم جونغ أون يبدي رغبته في عقد لقاء ثان مع ترامب

كيم جونغ أون يبدي رغبته في عقد لقاء ثان مع ترامب
الإثنين ١٠ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلن البيت الابيض الاثنين أن الرئيس دونالد ترامب تلقى رسالة "ودية جدا" و"إيجابية جدا" من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يعرب فيها عن رغبته بإجراء "لقاء جديد" مع الرئيس الاميركي.

العالم - اسيا والباسفيك

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الاميركية ساره ساندرز "الهدف الأساس من الرسالة هو الاعداد للقاء جديد مع الرئيس. نحن منفتحون وقد باشرنا التنسيق" لعقد هذه القمة التي ستكون الثانية بعد اللقاء الاول التاريخي بين الاثنين، الذي عقد في الثاني عشر من حزيران/يونيو 2018 في سنغافورة.

ولم تكشف المتحدثة عن موعد هذه القمة او مكان انعقادها.

وتابعت المتحدثة ساندرز أن "هذه الرسالة هي دليل جديد على التقدم الذي تحقق في العلاقات" بين البلدين. ورحبت بـ"التقدم" الذي تحقق بشأن نزع السلاح النووي واعتبرت أن عدم تضمين العرض العسكري الكوري الشمالي الذي جرى الاحد في بيونغ يانغ صواريخ بالستية عابرة للقارات يشكل "دليل حسن نية" في إطار عملية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وكانت الادارة الاميركية أبدت استياءها من عدم تحقيق تقدم في الملف النووي الكوري الشمالي بإلغائها نهاية آب/اغسطس زيارة لوزير الخارجية مايك بومبيو الى بيونغ يانغ.

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