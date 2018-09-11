واشنطن تدين هجمات إيران على مواقع المسلحين في كردستان العراق

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وذكر بيان صحفي صادر عن البيت الأبيض، أن نائب الرئيس الأمريكي دان هجمات إيران الأخيرة بالصواريخ على مواقع المسلحين في منطقة كردستان، قائلا "إن هذه الأعمال تهدد بزعزعة استقرار أقرب جارة (العراق)."

كما تناول مع بارزاني موقف السلطات الكردية في تشكيل الحكومة العراقية الموحدة، ومكافحة الإرهاب وحماية الأقليات الدينية.

وكان حرس الثورة الإسلامية قد أكد في وقت سابق أنه شن هجوما صاروخيا على مقر زمرة الديمقراطي الكردستاني الارهابية في شمالي العراق. ووفقا للبيان، فإن قوات حرس الثورة تمكنت من "إحباط مؤامرة ضد الأمن القومي الإيراني، وكذلك القضاء على العشرات من قادة المسلحين الرئيسيين للجماعة".

وأكد عضو المكتب السياسي بالحرس الثوري الإيراني، رسول سينايي راد، يوم الاثنين، أن "الضربات، التي شنتها إيران ضد مواقع كردية على الحدود مع العراق يوم السبت الماضي، إذا أقدم الإرهابيون على أفعال أخرى تهدد أمن إيران، فلن تكون هذه هي خطوتنا الأولى والأخيرة لحماية مصالحنا الوطنية، وسيواجهون ضربات اكثر إحكاما، والمستقبل يعتمد على سلوكهم.

وكان حرس الثورة الاسلامية، قال انه "لاحظ تزايد شرور الجماعات الإرهابية في الأشهر الأخيرة، المرتبطة بقوى الاستكبار العالمي على الحدود بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكردستان، وانعدام الأمن وارتكاب أعمال التخريب في محافظات أذربيجان الغربية وكرمنشاه، بما في ذلك في الأسابيع القليلة الماضية في منطقتي ماريفان وكامياران الحدوديتين، التي تضمنت هجمات قاتلة".