البث المباشر
مراسل العالم: الجيش السوري يدمر منصات إطلاق صواريخ وقذائف في بلدة اللطامنة شمال مدينة حماة بنحو 35 كانت تستخدم في الاعتداء على الاهالي
مراسل العالم: مدفعية الجيش السوري تدك مقرا للإرهابيين في أطراف بلدة قلعة المضيق شمال غرب مدينة حماة موقعة جميع أفرادها بين قتيل ومصاب
موانئ دبي تعلن إنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية في نزاعها مع جيبوتي
صائب عريقات: المساس بالخان الأحمر يندرج ضمن جرائم الحرب، والسياسات الإسرائيلية الممنهجة وواسعة النطاق لتهجير السكان والتطهير العرقي
جون بولتون: المحكمة الجنائية الدولية تهدد سيادة الولايات المتحدة ولن نتعاون معها أو ننضم إليها
الدفاع الروسية: وصول فرق تصوير لقنوات إعلامية شرق أوسطية وقناة أمريكية إلى مدينة جسر الشغور لتصوير الهجوم الكيميائي المزعوم
الاتحاد الأوروبي يعبر عن مخاوفه الكبيرة من الاعتقالات الأخيرة للمدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية
مفوضة الأمم المتحدة الجديدة لحقوق الإنسان في أول خطاب لها أمام مجلس حقوق الإنسان تبدي قلقها من أوضاع حقوق الإنسان في البحرين
وزارة الدفاع الروسية: بدء تصوير محاكاة استفزاز مزعوم باستخدام السلاح الكيميائي من قبل الإرهابيين في مدينة جسر الشغور بريف إدلب لاتهام الجيش السوري
الخارجية التركية: اغلاق واشنطن مكتب منظمة التحرير الفلسطينية يعكس فقدان حياديتها في عملية السلام بالشرق الأوسط

الكرملين: لا نأخذ على محمل الجد تقارير إعلامية حول هذه القضية..

الكرملين: لا نأخذ على محمل الجد تقارير إعلامية حول هذه القضية..
الثلاثاء ١١ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكد دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، أن موسكو لا تنظر بشكل جدي لتصريحات وسائل الإعلام الأمريكية بشأن هجمات ممكنة على القوات الروسية في سوريا.

العالم -أوروبا 

وقال بيسكوف للصحفيين في هذا الصدد: "نحن لا ننظر بجدية لتصريحات وسائل الإعلام، وذلك لأنها فقدت مصداقيتها… ونركز على البيانات الرسمية".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ينظر في ما إذا كانت القوات الأمريكية ستضرب القوات الروسية والإيرانية في سوريا، في حال شن الهجوم على القوات الحكومية السورية.

وأشارت الصحيفة إلى أن البنتاغون يعمل على وضع سيناريو عسكري، لكن ترامب لم يقرر بعد ما هو سبب الرد العسكري وما إذا كانت الولايات المتحدة ستهاجم القوات الروسية والإيرانية، التي تساعد الرئيس الأسد في سوريا.

روابط ذات صلة

الكرملين يوضح حول موعد العملية العسكرية في إدلب

الكرملين يرد على تحذيرات ترامب من شن هجوم على إدلب

الكرملين يعلق على الدعوة الأمريكية لعقد قمة ثانية بين بوتين وترامب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

غوغل يطلق "خاصية جديدة" لتوظيف الشباب العربي!!

بالصور.. السلطات السعودية تهدم المضائف الحسينية بمدينة القديح

الإحتلال يرحب بإغلاق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن‎

شاهد بالفيديو.. لأول مرة: المدفعية وسلاح الجو المسير اليمني في عملية مشتركة

محطات الطاقة الصحراوية قد تزيد الأمطار وتحول الصحراء إلى أرض خضراء!

الكرملين: لا نأخذ على محمل الجد تقارير إعلامية حول هذه القضية..

شاهد بالفيديو.. تبديل راية قبة الامام الرضا، ايذاناً بعزاء الحسين(ع)

اجتماع عسكري يضم قادة من مصر وقطر

رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: علی الحكومة العراقية واقليم كردستان تسليم الارهابيين لايران

هذا البلد العربي من أكثر البلدان طلبا للجوء في بلجيكا

عطوان: سيناريو استخدام الكيماوي في إدلب بات جاهزاً.. والجميع يكتم أنفاسه تحسباً للمواجهة..

شركة التنقيب الروسية لن تنسحب من ايران

جيبوتي تباغت الإمارات وتعلن تأميم ثلثي محطة "دوراليه"

الجيش السوري يواصل تقدمه بعمق الجروف الصخرية في تلول الصفا

مسؤول روسي يكشف عن احتمال لقاء ترامب وبوتين في باريس

ظریف يغرد: الوقاحة الأميركية ليس لها أي حدود

تغيير لون الأظافر يدل على إصابة الإنسان بأمراض خبيثة!!

روسيا والصين تؤيدان استخدام العملات الوطنية

مصر تعلن عن وظيفة شاغرة بمواصفات عالمية!

مركز المصالحة: معلومات عن بدء تصوير محاكاة استفزاز كيميائي بإدلب لاتهام الجيش السوري

الأکثر مشاهدة