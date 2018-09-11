الكرملين: لا نأخذ على محمل الجد تقارير إعلامية حول هذه القضية..

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وقال بيسكوف للصحفيين في هذا الصدد: "نحن لا ننظر بجدية لتصريحات وسائل الإعلام، وذلك لأنها فقدت مصداقيتها… ونركز على البيانات الرسمية".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ينظر في ما إذا كانت القوات الأمريكية ستضرب القوات الروسية والإيرانية في سوريا، في حال شن الهجوم على القوات الحكومية السورية.

وأشارت الصحيفة إلى أن البنتاغون يعمل على وضع سيناريو عسكري، لكن ترامب لم يقرر بعد ما هو سبب الرد العسكري وما إذا كانت الولايات المتحدة ستهاجم القوات الروسية والإيرانية، التي تساعد الرئيس الأسد في سوريا.