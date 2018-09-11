البث المباشر
مراسل العالم: الجيش السوري يدمر منصات إطلاق صواريخ وقذائف في بلدة اللطامنة شمال مدينة حماة بنحو 35 كانت تستخدم في الاعتداء على الاهالي
مراسل العالم: مدفعية الجيش السوري تدك مقرا للإرهابيين في أطراف بلدة قلعة المضيق شمال غرب مدينة حماة موقعة جميع أفرادها بين قتيل ومصاب
موانئ دبي تعلن إنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية في نزاعها مع جيبوتي
صائب عريقات: المساس بالخان الأحمر يندرج ضمن جرائم الحرب، والسياسات الإسرائيلية الممنهجة وواسعة النطاق لتهجير السكان والتطهير العرقي
جون بولتون: المحكمة الجنائية الدولية تهدد سيادة الولايات المتحدة ولن نتعاون معها أو ننضم إليها
الدفاع الروسية: وصول فرق تصوير لقنوات إعلامية شرق أوسطية وقناة أمريكية إلى مدينة جسر الشغور لتصوير الهجوم الكيميائي المزعوم
الاتحاد الأوروبي يعبر عن مخاوفه الكبيرة من الاعتقالات الأخيرة للمدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية
مفوضة الأمم المتحدة الجديدة لحقوق الإنسان في أول خطاب لها أمام مجلس حقوق الإنسان تبدي قلقها من أوضاع حقوق الإنسان في البحرين
وزارة الدفاع الروسية: بدء تصوير محاكاة استفزاز مزعوم باستخدام السلاح الكيميائي من قبل الإرهابيين في مدينة جسر الشغور بريف إدلب لاتهام الجيش السوري
الخارجية التركية: اغلاق واشنطن مكتب منظمة التحرير الفلسطينية يعكس فقدان حياديتها في عملية السلام بالشرق الأوسط

اجتماع عسكري يضم قادة من مصر وقطر

اجتماع عسكري يضم قادة من مصر وقطر
الثلاثاء ١١ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

يبدأ قادة جيوش البلدان العربية في جنوب الخليج الفارسي، غدا الأربعاء، الاجتماع مع مسؤولين عسكريين من أمريكا ومصر والأردن، بعد اجتماعهم الأخير في الكويت، حسب صحيفة الشرق الأوسط.

العالم- مصر

يبدأ قادة جيوش البلدان العربية في جنوب الخليج الفارسي، غدا الأربعاء، الاجتماع مع مسؤولين عسكريين من أمريكا ومصر والأردن، بعد اجتماعهم الأخير في الكويت، حسب صحيفة الشرق الأوسط.

ويلتقي رؤساء أركان جيوش مجلس التعاون بما فيها قطر، بقادة عسكريين في مصر والأردن والولايات المتحدة لـ"تعزيز التعاون، وتحقيق المزيد من التكامل العسكري المشترك".

واجتمع قادة الجيوش الخليجية في الكويت، ضمن اللجنة العسكرية العليا لدول المجلس، وجاء الاجتماع استكمالا لسلسلة اللقاءات الدورية السابقة لرؤساء الأركان التي تسعى إلى تحقيق مزيد من التنسيق العسكري بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي، حيث يسعى رؤساء الأركان خلال اجتماعهم إلى تعزيز أوجه التعاون العسكري والدفاع المشترك، للوصول إلى مفاهيم عمل موحدة بين القوات المسلحة في دول المجلس.

وجاء الاجتماع ترجمة لرؤية قادة دول المجلس في العمل على تعزيز أواصر التعاون والإخاء بين دول المجلس على مختلف الأصعدة والمستويات.

وناقش الاجتماع العديد من المواضيع التي تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون والتنسيق المتبادل بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، للنهوض بالعمل العسكري الخليجي الموحد.

روابط ذات صلة

مصر تعلن عن وظيفة شاغرة بمواصفات عالمية!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مصر تؤكد عدم مشاركة تل أبيب في أضخم مناوراتها

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:45 بتوقيت غرينتش

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش

الاتحاد الأوروبي يعبر عن مخاوفه من الاعتقالات الأخيرة في السعودية

جهانغيري: تصفير مبيعات النفط الإيراني كلام فارغ

غوغل يطلق "خاصية جديدة" لتوظيف الشباب العربي!!

بالصور.. السلطات السعودية تهدم المضائف الحسينية بمدينة القديح

الإحتلال يرحب بإغلاق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن‎

شاهد بالفيديو.. لأول مرة: المدفعية وسلاح الجو المسير اليمني في عملية مشتركة

محطات الطاقة الصحراوية قد تزيد الأمطار وتحول الصحراء إلى أرض خضراء!

الكرملين: لا نأخذ على محمل الجد تقارير إعلامية حول هذه القضية..

شاهد بالفيديو.. تبديل راية قبة الامام الرضا، ايذاناً بعزاء الحسين(ع)

اجتماع عسكري يضم قادة من مصر وقطر

رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: علی الحكومة العراقية واقليم كردستان تسليم الارهابيين لايران

هذا البلد العربي من أكثر البلدان طلبا للجوء في بلجيكا

عطوان: سيناريو استخدام الكيماوي في إدلب بات جاهزاً.. والجميع يكتم أنفاسه تحسباً للمواجهة..

شركة التنقيب الروسية لن تنسحب من ايران

جيبوتي تباغت الإمارات وتعلن تأميم ثلثي محطة "دوراليه"

الجيش السوري يواصل تقدمه بعمق الجروف الصخرية في تلول الصفا

الأکثر مشاهدة