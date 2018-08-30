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الشرطة الأرمينية تعتقل أحد المطلوبين دوليا خدع الكونغرس الأمريكي!

الشرطة الأرمينية تعتقل أحد المطلوبين دوليا خدع الكونغرس الأمريكي!
الخميس ٣٠ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

اعتقلت الشرطة الأرمينية، اليوم الخميس، رجلا مدرجا في الولايات المتحدة على قائمة المطلوبين دوليا، لتقديمه بيانات كاذبة للجنة الأخلاق في الكونغرس الأمريكي .

العالم - اسيا والباسفيك 

وجاء في تقرير للمكتب الصحفي للشرطة، اليوم الخميس، أن "ضباط الشرطة في وحدة مكافحة الجريمة المنظمة، بالتعاون مع المكتب الوطني المركزي للإنتربول في أرمينيا، اعتقلوا كيفين أوكسوس، المطلوب من وكالات إنفاذ القانون الأمريكية، والذي أسس شركة ذات مسؤولية محدودة في أرمينيا للقيام بأعمال تجارية".

وذكر المكتب الصحفي، أن أوكسوس كان قد أُعلن على قائمة المطلوبين الدولية في 23 آب/أغسطس. وأشار المكتب الصحفي إلى أنه "اتهم بإخفاء أموال من لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب بالكونغرس الأمريكي وتقديم معلومات كاذبة إلى اللجنة عن الحالة المالية".

وأفادت شرطة أرمينيا بأن "أوكسوس، دعا في عام 2013، إلى جانب أشخاص آخرين، العديد من أعضاء الكونغرس الأمربكي للقيام بزيارة خاصة إلى أذربيجان وتركيا، ويتم تنظيم زيارات أعضاء الكونغرس الخاصة من قبل لجنة الأخلاق.

ووفقا لقواعد السفر، يجب على مقدمي مشروع القرار ملء نماذج خاصة تشير إلى المصادر المالية والنفقات الفعلية".

وأوضح المكتب الصحفي أن أوكسوس قدم معلومات زائفة إلى لجنة الأخلاق، والتي أشارت إلى أن المنظمة لا تتلقى بشكل مباشر أو غير مباشر موارد مالية من أي مصادر.

ويبين التقرير أنه "اتضح أن المنظمة التي يقودها أوكسوس لا تغطي في الواقع جميع النفقات وتتلقى التمويل، بما في ذلك من شركة النفط المملوكة للحكومة الأذربيجانية، وقد تبين أيضا أن تسعة أعضاء و 32 عضوا في إدارة الكونغرس قد تلقوا هدايا بقيمة مئات الآلاف من الدولارات".

وترأس أوكسوس منظمة عامة غير ربحية للأتراك والأورآسيين الأمريكيين، هدفها تعزيز العلاقات بين الأتراك والأمريكيين من خلال إجراء زيارات إلى تركيا وأذربيجان.   

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