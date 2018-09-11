البث المباشر
ابراهيم الجعفري يدعو وزير الخارجية الجزائري لزيارة بغداد
نيبينزيا: هناك الآلاف من إرهابيي داعش والنصرة في إدلب يواصلون احتجاز المدنيين دروعاً بشرية واستهداف الجيش السوري
نيبينزيا: لدينا أدلة دامغة على استعدادات الإرهابيين في إدلب لاستفزاز كيميائي جديد بهدف اتهام الجيش السوري
موسكو: سلاح الجو الروسي قد يدعم دمشق في حال شن الغرب غارات عليها
مقتل 19 في تفجير انتحاري استهدف متظاهرين بأفغانستان
السلطة الفلسطينية تقدم شكوى جديدة للمحكمة الجنائية ضد الكيان الإسرائيلي
المطران عطالله حنا : اتفاق أوسلو مشروع أمريكي إسرائيلي استعماري هدفه تصفيه القضية الفلسطينية وتمرير ما يسمى بصفقة القرن
وزراء الخارجية العرب يؤكدون مركزية القضية الفلسطينية ودعمهم لـ"الأونروا"
منظمة أمريكيون في مجلس حقوق الإنسان: نبيل رجب يقضي عقوبة السجن بتهمة مناقشة انتهاكات حقوق الإنسان
مراسل العالم: الجيش السوري يدمر منصات إطلاق صواريخ وقذائف في بلدة اللطامنة شمال مدينة حماة بنحو 35 كانت تستخدم في الاعتداء على الاهالي

سكان محليين: وصول فرق إعلامية لتصوير مسرحية الكيميائي في إدلب+فيديو

الثلاثاء ١١ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الدفاع الروسية عن بدء تصوير مشاهد لهجوم كيميائي مفبرك في مدينة جسر الشغور بإدلب لاتهام الجيش السوري. وقالت ان السكان المحليين أكدوا وصول فرق إعلامية لبعض القنوات الشرق اوسطية وكذلك لفرع إقليمي لشبكة إعلامية اميركية إلى المدينة من أجل تصوير مشاهد الهجوم المفبرك.الى ذلك .. قال عضو المجلس الفيدرالي الروسي أوليغ موروزوف إن القوات الروسية قد تدعم الجيش السوري، في حال قرر التحالف الغربي ضرب سوريا.

العالم - خاص بالعالم 

ومسرحية الهجوم الكيميائي، كانت قد مثلت قبل عام في خان شيخون في ريف ادلب، والادوات نفسها الان تعد لمسرحية مماثلة في جسر الشغور.

وزارة الدفاع الروسية اكدت بدء عملية تصوير الهجوم الكيميائي المفبرك المدينة لاتهام الجيش السوري.

واضافت ان السكان المحليين أكدوا وصول فرق إعلامية لبعض القنوات الشرق اوسطية ، وكذلك لفرع إقليمي لشبكة إعلامية اميركية إلى المدينة من أجل تصوير مشاهد الهجوم المفبرك. واوضحت ان جميع التسجيلات المصورة للهجومِ الكيميائي المزعوم في جسرِ الشغور ستسلم لمكاتب تحرير القنوات التلفزيونية ووسائل الاعلام نهاية اليوم وذلك لتبث على الهواء بعد نشرها في الشبكات الاجتماعية.

المسرحية بدأ الاعداد لها منذ نحو شهرين وخلال هذه المدة لم تترك الدولتين السورية والروسية مناسبة الا وحذروا من فبركة الهجوم بهدف اعطاء الغرب ذريعة لشن العدوان على دمشق لمنعها من محاربة الارهاب في اخر معاقله محافظة ادلب. واخر التحذيرات اطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة الثلاثية للدول الضامنة حول الأزمة السورية، والتي عقدت في طهران. وقال ان الارهابيين يحضرون لهذه الاستفزازات بالادعاء باستخدام الاسلحة الكيميائية.

ونقلت وسائل اعلام عن مصادر محلية انه في الثاني والعشرين من الشهر الماضي قام عناصر من ما يسمى بالخوذ البيضاء يستقلون ثمان سيارات شاحنة قاموا بنقل شحنة جديدة من البراميل من معمل اطمة عند الحدود التركية، المتخصص بإعادة تصنيع مادة الكلور، وتوجهوا من ريف إدلب الشمالي مرورا بمدينة أريحا وصولا إلى مناطق بجسر الشغور، تحت حماية مشددة من قبل ارهابيي النصرة.

وقبل بدء المسرحية خرجت التصريحات الغربية لتهديد الدولة السورية، وكان اخرها وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستير بورت أن بلاده قد تشارك في عمل عسكري على سوريا، بحجة استخدام حكومة دمشق السلاح الكيميائي، وذلك دون موافقة البرلمان.

هذه التهديدات قابلها موقف روسي حازم، حيث اكد عضو مجلس الاتحاد الروسي، أوليغ موروزوف، إن موسكو قد تقدم دعما للقوات الحكومية السورية، في حال قرر الغرب شن هجمات ضد دمشق بذريعة وقوع هجوم كيميائي مفبرك في إدلب. وهو ما يفتح جميع الاحتمالات فوق الاراضي السورية.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

وزير بريطاني يلمح لعمل عسكري محتمل ضد سوريا بلا موافقة البرلمان

ريابكوف: الولايات المتحدة تعرض عضلاتها أمام روسيا وإيران في سوريا

بالفيديو...جلسة لمجلس الأمن حول نتائج قمة إيران حول سوريا

مواقف أميركية متضاربة تجاه توجيه «ضربات عسكرية» لسوريا!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

موسكو تحذر واشنطن وحلفاءها من "خطوات خطيرة جديدة" في سوريا

عطوان: هل انهار التحالف بين الرئيسين بوتين واردوغان بعد تفاقم الخلاف في قمة طهران الثلاثية؟

كيف عبّر المتظاهرون عن زيارة العبادي الى البصرة؟!

مصر.. مرتكب "مذبحة الشروق" هارب من حكم بالإعدام!

نائب الرئيس الايراني: عازمون على كسر الحظر الاميركي

سخرة وتحرش.. ظروف عمل "بشعة" للاجئين السوريين في تركيا!

ماهي رسائل ايران من استهداف الارهابیین بکردستان العراق؟

شاهد بالفيديو.. منظمات حقوقية في جنيف: اصلاحات بن سلمان مزيفة

المعلم: امريكا تستخدم الكيميائي لتبرير العدوان على سوريا

إيران تضبط أكثر من طن من المخدرات بمحافظة سيستان وبلوجستان

روسيا تستعرض قوتها.. أكبر مناورات عسكرية بتاريخها

جلسة مجلس النواب العراقي ستنعقد في موعدها المحدد السبت القادم

"الصحة العالمية" تكشف عن أكثر 10 أسباب مؤدية للوفاة في العالم!!

ايران تعين سفيرا جديدا في ايطاليا

شاهد.. صائب عريقات: نتابع جرائم الاحتلال في محكمة الجنايات

بالتفاصيل.. ما هي حقيقة تقديم الملك سلمان هدايا لحليمة بولند؟

وزير الخارجية الجزائري يشدد على متانة العلاقات بين بلاده والعراق

امتلك منزلك المسبق الصنع حيث تريد في سوريا بـ25 ألف دولار فقط !

حرقة المعدة.. أسبابها وطريقة علاجها!

الأمم المتحدة تنتقد انتهاكات حقوق الانسان بالبحرين والسعودية

الأکثر مشاهدة