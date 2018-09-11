مصر.. مرتكب "مذبحة الشروق" هارب من حكم بالإعدام!

العالم- مصر

ومن المصادفات العجيبة أن تحدث هذه الواقعة يوم 9 سبتمبر 2018 وكأن القدر جعل هذا اليوم مضرجا بالدماء على أيدي الأب القاتل، حيث ارتكب في مثل هذا اليوم والشهر 9 سبتمبر 2009 جريمة بشعة بقتل صديق له يعمل في المقاولات من محافظة سوهاج.

وبعد تنفيذه الجريمة عام 2009 قام بتقطيع المغدور إلى أجزاء، وانتهى الأمر بالحكم عليه بالإعدام شنقا وتحويل أوراق قضيته إلى مفتي الجمهورية آنذاك.

وبعد أن أوشكت القضية على النهاية اندلعت ثورة 25 يناير ليتمكن من الهرب في أحداث فتح السجون، ولم يتم القبض عليه حتى ارتكابه للمذبحة التي هزت أركان الشارع المصري.

المصدر: وسائل إعلام مصرية