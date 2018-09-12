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امريكا تهدد إيران برد "حاسم" في هذه الحالة

امريكا تهدد إيران برد
الأربعاء ١٢ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

هددت الولايات المتحدة،أمس الثلاثاء، إيران بأنها سترد بشكل "سريع وحاسم" في حالة تعرض دبلوماسيها لهجمات في البصرة، أو إلحاق أضرار بمنشآت أمريكية في العراق.

العالم - الأميركيتان

وزعمت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية سارة ساندرز: "ستحمل الولايات المتحدة طهران مسؤولية أي هجوم سيؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف موظفينا أو أضرار بالمرافق العامة الأمريكية".

وأضافت، "أمريكا سترد بقوة وحزم لحماية حياة الأمريكيين".

كما اتهم أمريكا السلطات الإيرانية بعدم منع اعتداءات تعرض لها مؤخرا كل من مقر القنصلية الأمريكية في مدينة البصرة جنوب العراق، ومجمع السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد.

وكانت شهدت البصرة قبل أيام قليلة موجة احتجاجات عاصفة وغير مسبوقة محلياً تخللها إحراق مقار ومكاتب معظم الأحزاب والحركات السياسية، فضلاً عن إحراق مؤسسات حكومية من أبرزها ديوان المحافظة، وإحراق القنصلية الإيرانية العامة قبل أن يعاد افتتاحها اليوم في مقر جديد، كما تم اقتحام مستشفى لتأهيل جرحى الحشد الشعبي، وتعرضت دور بعض المسؤولين الى الإحراق، كما تم إحراق مدرسة أهلية، وقد لاقت تلك الأحداث استنكار الكثير من الشخصيات والمنظمات والجماعات في المحافظة.

المصدر: رويترز

 

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