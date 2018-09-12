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شاهد.. ترامب يشن حربا على الفلسطينيين لهذا الغرض!

الأربعاء ١٢ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

اعتبر امين عام التجمع العربي والاسلامي لدعم خيار المقاومة يحيى غدار، ان خطوة اغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، هي تكملة لعدة خطوات قامت بها ادارة ترامب وما لف حولها، بنقل السفارة الاميركية الى القدس المحتلة، ومن ثم اعلان القدس عاصمة ابدية للكيان الاسرائيلي الغاصب، والغاء المساعدات للسلطة الفلسطينية وللاونروا.

العالم - خاص العالم

وقال غدار في حوار مع العالم في برنامج "مع الحدث": ان الراعي لاتفاق اوسلو (الاميركي) قال بعد مضي ربع قرن "اخذنا منكم يا فلسطينيين ما نريده دون مقابل واغلقت القضية"، موضحاً ان هذا دليل حرب واضحة تشنها الولايات المتحدة ورئيسها ترامب على الشعب الفلسطينيين بشكل كاسح هدفها الاساسي الغاء حق العودة وعودة اللاجئين وممنوع الحديث عنها.

واضاف، ان خطوات الرئيس الاميركي دونالد ترامب تجري حالياً ضمن مؤسسات الولايات المتحدة كخطوة اولى لتجر بعدها الى الامم المتحدة، معتبراً انها المرحلة الاولى من صفقة ترامب.

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