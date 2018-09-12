شاهد.. ترامب يشن حربا على الفلسطينيين لهذا الغرض!

العالم - خاص العالم

وقال غدار في حوار مع العالم في برنامج "مع الحدث": ان الراعي لاتفاق اوسلو (الاميركي) قال بعد مضي ربع قرن "اخذنا منكم يا فلسطينيين ما نريده دون مقابل واغلقت القضية"، موضحاً ان هذا دليل حرب واضحة تشنها الولايات المتحدة ورئيسها ترامب على الشعب الفلسطينيين بشكل كاسح هدفها الاساسي الغاء حق العودة وعودة اللاجئين وممنوع الحديث عنها.

واضاف، ان خطوات الرئيس الاميركي دونالد ترامب تجري حالياً ضمن مؤسسات الولايات المتحدة كخطوة اولى لتجر بعدها الى الامم المتحدة، معتبراً انها المرحلة الاولى من صفقة ترامب.

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