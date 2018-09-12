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ماذا قال ماتيس عن إمكانية تشكيل تحالف عسكري روسي صيني؟

ماذا قال ماتيس عن إمكانية تشكيل تحالف عسكري روسي صيني؟
الأربعاء ١٢ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

العالم-الامريكيتان

أعرب وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس عن اعتقاده بأن روسيا والصين ليس لديهما في الجانب العسكري الكثير الذي يجمعهما على المدى الطويل.

ماتيس في معرض إجابته على سؤال عما إذا كان قلقا أم لا من احتمال تشكيل تحالف عسكري بين روسيا والصين على خلفية مشاركة العسكريين الصينيين في مناورات "الشرق" بروسيا، أجاب قائلا: "أعتقد أن هاتين الدولتين تعملان في إطار مصالحهما الخاصة، لكن على المدى  البعيد لا أرى ما يمكن أن يوحدهما".

يذكر أن مناورات "الشرق – 2018"  الواسعة النطاق، تجري في الفترة ما بين 11 – 17 سبتمبر تحت قيادة وزير الدفاع الجنرال سيرغي شويغو على الأرض وفي المياه البحرية للشرق الأقصى الروسي، وكذلك في المناطق المجاورة للمحيط الهادئ، بمشاركة نحو 300 ألف عسكري، وأكثر من ألف طائرة ومروحية وطائرة من دون طيار، وما يقرب من 36 ألف دبابة وناقلة جنود مدرعة، وآليات أخرى، وما يصل إلى 80 سفينة حربية وسفينة إسناد.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أن هذه المناورات ستشارك فيها 30 مروحية وطائرة حربية لسلاح الجو الصيني.

 

 

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