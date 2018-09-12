من الأرشيف.. ماذا قال ترامب عقب هجمات 11 سبتمبر؟

العالم - الأميركيتان

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس المستقبلي، بعد ساعات معدودة من حدوث الهجوم، أجرى مداخلة هاتفية مع قناة WWOR الإقليمية التي تتخذ من نيوجيرسي مقرا لها، حيث ذكر أن برجه "أصبح الآن الأطول في مانهتان".

وقال ترامب في مقابلة مكرسة لمواضيع العقار: "وول سترييت 40 (برج ترامب) كان ثاني أطول عمارة في مركز مانهتان، وسبق أن كان الأطول قبل بناء مركز التجارة العالمية.. والآن هو الأطول من جديد".

وأكد ترامب وجود نافذة في شقته تطل على البرجين التوأمين، مشيرا إلى أنه شاهد انفجارا ضخما.

وتابع: "في الواقع لا أستطيع تصديق عينيّ.. أنظر الآن إلى مكان لم يبق فيه شيء.. كل شيء دُمّر.. يصعب تصديق ذلك".