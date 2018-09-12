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في ذكرى 11 سبتمبر..الظواهري يهدد امريكا

في ذكرى 11 سبتمبر..الظواهري يهدد امريكا
الأربعاء ١٢ سبتمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

في الذكرى السنوية الـ17 لهجمات 11 سبتمبر في نيويورك، دعا زعيم "القاعدة" الارهابي أيمن الظواهري أتباعه إلى شن هجمات جديدة في الولايات المتحدة.

العالم - آسيا والباسفيك

وحث الظواهري، في خطاب مسجل لمدة 23 دقيقة، نشرته وسائل الدعاية التابعة للتنظيم الارهابي،  شن حرب ضد الولايات المتحدة و"تدميرها اقتصاديا وعسكريا حتى تخرج من البلاد التي تحتلها مهزومة".

ووصف الظواهري الولايات المتحدة بأنها "العدو الأول للمسلمين"، وقال إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل "برهان على التحيز الأمريكي لليهود والمسيحيين".

وشدد زعيم "القاعدة" الارهابي على أن المعركة ضد أمريكا أصبحت حتمية، وزعمت إن أمامنا خيارين لا ثالث لهما: إما "شرف المواجهة بضراوة" أو "الذل وقبول العار".

المصدر: سي إن إن

 

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