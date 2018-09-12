البث المباشر
رئيس دائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع اليمنية العميد يحيى سريع:سننشر بيانا عن خسائر قوى العدوان في مواجهات الحديدة
مراسل العالم: مسؤول بوزارة الدفاع اليمنية ينفي ادعاءات اعلام تحالف العدوان بالسيطرة على كيلو16 بالحديدة او تحقيق تقدم
مراسل العالم: الصدر يستقبل العامري في النجف الاشرف من اجل مناقشة تشكيل الكتلة الاكبر
اليونسكو تخصص 10 ملايين دولار لاعمار جامعة الموصل
مراسل العالم: حصيلة تفجير شمال كركوك بلغت ٣٧ قتيلا وجريحا
النائب الأول لرئيس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر: المقاومة هي الخيار الاستراتيجي لاسترداد الحقوق المغتصبة وكنس الاحتلال
لنائب الأول لرئيس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر: المقاومة هي الخيار الاستراتيجي لاسترداد الحقوق المغتصبة وكنس الاحتلال
مصادر عراقية: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير السيارة المفخخة التي استهدفت مطعما في شمال تكريت الى شهيدين و11 جريحا
مصادر عراقية: انفجار سيارة مفخخة قرب مطعم في شمال تكريت يسفر عن مقتل شخص واصابة ستة اخرين بجروح
قطر تطالب الدول الأربع التي أعلنت "مقاطعة" الدوحة بالجلوس للتفاوض وانهاء "الانتهاكات"

فيديو: اختراع أول عين صناعية.. شاهد كيف تعمل!!

الأربعاء ١٢ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

لم يتوقع عالم أمريكي، أن تكون والدته الكفيفة ملهمته، ليكون على بعد خطوات، من تصنيع أول عين صناعية في العالم.

العالم - علوم وتكنولوجيا 

قاد مايكل ماكالبين، الأستاذ في جامعة مينيسوتا، فريقا من الباحثين، لخوض تجربة تثير احتمال تطوير عين اصطناعية، من الممكن أن تعالج بعض أنواع العمى وضعف البصر.

وتمكن ماكالبين هو وفريقه من تصنيع نموذج أولي لعين صناعية، قادرة على استقبال الضوء "ثلاثي الأبعاد"، "بعدما كان ينظر إلى التجربة بأنها "خيال علمي"، ولكننا الآن أصبحنا أقرب من أي وقت مضى باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد (لتصنيع العين)"، بحسب قوله.

وتوصلت النتائج التي نشرت في مجلة "أدفانسد ماتيريالز" العلمية، إلى كيفية استخدام فريق البحث لطابعة ثلاثية الأبعاد، مصممة خصيصا لتطوير أشباه موصلات تعمل في صورة وحدات ضوئية، وهي مستقبلات تحول الضوء إلى كهرباء.

ثم يتم طبع أشباه الموصلات على سطح قبة زجاجية نصف كروية — مماثلة في الشكل إلى سطح العين البشرية — في عملية تستغرق حوالي الساعة.

واستوحى مايكل ماكالبين بحثه الجديد من والدته، سوزان مكلبين، البالغة من العمر 68 عاما، والتي تعاني من حالة تسمى "ثقب البقعة"، وفقدت بصرها في إحدى العيون بعد خضوعها لجراحة فاشلة قبل 7 سنوات.

ويذكر أن ماكالبين، وهو رائد في استخدام الطبع ثلاثي الأبعاد في الطب، استخدم التكنولوجيا في وقت سابق، لتطوير الأذن الآلية في عام 2013. ونال تشجيعا على إطلاق المشروع البحثي في العيون الصناعية، بعد أن وجهت والدته له سؤالا واحدا هو: "متى ستطبع لي عين إلكترونية".

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن هناك ما يقدر بنحو 253 مليون شخص في العالم، يعانون بشكل من أشكال ضعف البصر، وهو ما يعني أن إمكانات نجاح أجهزة أشباه الموصلات المطبوعة ثلاثية الأبعاد كبيرة، في حال أن تم إنتاج المزيد منها.

ولكن أوضح مايكل ماكالبين، أنه يستغرق قرابة الساعة الواحدة من أجل زراعة كل هذه الأجهزة الدقيقة في العين الصناعية، معترفا أن العملية بطيئة لأنها تسلسلية.

وأعرب عن أمله في إيجاد طرق ربما في المستقبل لزيادة سرعة إنتاجها، ولكن لم يخف أن تحقيق هذا يشكل تحديا كبيرا.

روابط ذات صلة

اول شبكية عين اصطناعية من خلايا جذعية باليابان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الخان الاحمر تنتقد ممارسات محكمة الاحتلال والمستوطنين تجاه القرية

فوائد مفاجئة للعلكة الخالية من السكر!

تقرير: مشاركة برلين في أي اعتداء عسكري غربي على سوريا مخالفة للدستور

تأكيد ايراني على تطوير التعاون الدفاعي مع باكستان لارساء الامن بالمنطقة

ناطق الجيش اليمني: عمليات نوعية لسلاح الجو اليمني المسير والقوة المدفعية بالساحل الغربي

صور مخيفة.. سعودي يحاول كسر رقم غينيس بـ"طريقة بشعة"

شولغين يدعو إلى منع حدوث استفزاز باستخدام الكيميائي في إدلب

هندي يذبح زوجته ثم يأخذ رأسها لقسم الشرطة!!

ADHRB: الاحتجاز التعسفي بالبحرين بلغ مستوى الجرائم ضد الانسانية

البتروكيماويات تدر عملة اجنبية بـ 4 مليارات دولار على ايران

أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال فضائية من مخلفات “داعش” في ريف الميادين بدير الزور

وفي النهاية لم تتحقق الرؤيا الأميركية للعراق

بوتين يقترح توقيع معاهدة سلام مع اليابان دون شروط مسبقة

نائب: موقف المرجعية حول رئيس الوزراء المقبل قلب الطاولة على واشنطن

قمر صناعي روسي "ذو أذنين كبيرتين" يثير فزع أوروبا

شاهد: مشادة بين وزير عراقي ووزير سعودي بسبب الملك!

بيان للجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا حول الوضع في إدلب

طائرة مصر للطيران تهبط بسلام في بلغراد بعد انفجار إطاراتها الخلفية

السفير الإيراني السابق في العراق: "لا يمكن للأعداء تخريب العلاقات الإيرانية العراقية المتأصلة"

فيديو: اختراع أول عين صناعية.. شاهد كيف تعمل!!

الأکثر مشاهدة