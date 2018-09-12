البث المباشر
رئيس دائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع اليمنية العميد يحيى سريع:سننشر بيانا عن خسائر قوى العدوان في مواجهات الحديدة
مراسل العالم: مسؤول بوزارة الدفاع اليمنية ينفي ادعاءات اعلام تحالف العدوان بالسيطرة على كيلو16 بالحديدة او تحقيق تقدم
مراسل العالم: الصدر يستقبل العامري في النجف الاشرف من اجل مناقشة تشكيل الكتلة الاكبر
اليونسكو تخصص 10 ملايين دولار لاعمار جامعة الموصل
مراسل العالم: حصيلة تفجير شمال كركوك بلغت ٣٧ قتيلا وجريحا
النائب الأول لرئيس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر: المقاومة هي الخيار الاستراتيجي لاسترداد الحقوق المغتصبة وكنس الاحتلال
لنائب الأول لرئيس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر: المقاومة هي الخيار الاستراتيجي لاسترداد الحقوق المغتصبة وكنس الاحتلال
مصادر عراقية: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير السيارة المفخخة التي استهدفت مطعما في شمال تكريت الى شهيدين و11 جريحا
مصادر عراقية: انفجار سيارة مفخخة قرب مطعم في شمال تكريت يسفر عن مقتل شخص واصابة ستة اخرين بجروح
قطر تطالب الدول الأربع التي أعلنت "مقاطعة" الدوحة بالجلوس للتفاوض وانهاء "الانتهاكات"

مندوب روسي: موسكو تدعو إلى عدم السماح بحدوث استفزاز كيميائي في إدلب

مندوب روسي: موسكو تدعو إلى عدم السماح بحدوث استفزاز كيميائي في إدلب
الأربعاء ١٢ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

دعت موسكو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى عدم السماح بحدوث استفزاز باستخدام الكيميائي في إدلب بسوريا.

العالم - أوروبا

وقال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمة ألكساندر شولغين، اليوم الأربعاء: "يجب أن تقول (منظمة حظر الأسلحة الكيميائية) كلمتها، لمنع حدوث هذا الاستفزاز. 

ووافقت مجموعة من الوفود على وجهة النظر هذه. وأشرنا إلى أنه من الضروري عمل كل ما بوسعنا لمنع حدوث الاستفزاز".

وتمارس الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بمساعدة الجماعات المسلحة في ادلب سياسة الاستفزاز للدولة السورية بانها ستواجه ضربات مدمرة وسريعة لو استخدمت ما يسمى بالسلاح الكيمياوي في تحريرها مدينة ادلب من الارهابيين، فيما تؤكد السلطات السورية بعدم امتلاكها اي سلاح كيمياوي.

كما اكدت روسيا بان الجماعات المسلحة في ادلب لديها انشطة كيمياوية تنوي استخدامها في حال هجوم على المديبنة من قبل الجيش السوري ولاعطاء الضوء الاخضر لاميركا لضرب مواقع مهمة في سوريا.

روابط ذات صلة

روسیا تطلق تصريحا جديدا حول معركة ادلب

بالفيديو ... محاولات تركية للتفاهم مع روسيا بشأن ادلب

الجدوى المفقودة في اتهام حكومة سوريا باستخدام الكيمياوي

بذريعة الكيمياوي.. الغرب لايريد انهاء الازمة السورية!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

معارك طرابلس... ومستقبل غامض للعملية السياسية في ليبيا

قمع حقوق الإنسان في السعودية تكذّب تعهّداتها المعلنة

الخان الاحمر تنتقد ممارسات محكمة الاحتلال والمستوطنين تجاه القرية

فوائد مفاجئة للعلكة الخالية من السكر!

تقرير: مشاركة برلين في أي اعتداء عسكري غربي على سوريا مخالفة للدستور

تأكيد ايراني على تطوير التعاون الدفاعي مع باكستان لارساء الامن بالمنطقة

ناطق الجيش اليمني: عمليات نوعية لسلاح الجو اليمني المسير والقوة المدفعية بالساحل الغربي

صور مخيفة.. سعودي يحاول كسر رقم غينيس بـ"طريقة بشعة"

شولغين يدعو إلى منع حدوث استفزاز باستخدام الكيميائي في إدلب

هندي يذبح زوجته ثم يأخذ رأسها لقسم الشرطة!!

ADHRB: الاحتجاز التعسفي بالبحرين بلغ مستوى الجرائم ضد الانسانية

البتروكيماويات تدر عملة اجنبية بـ 4 مليارات دولار على ايران

أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال فضائية من مخلفات “داعش” في ريف الميادين بدير الزور

وفي النهاية لم تتحقق الرؤيا الأميركية للعراق

بوتين يقترح توقيع معاهدة سلام مع اليابان دون شروط مسبقة

نائب: موقف المرجعية حول رئيس الوزراء المقبل قلب الطاولة على واشنطن

قمر صناعي روسي "ذو أذنين كبيرتين" يثير فزع أوروبا

شاهد: مشادة بين وزير عراقي ووزير سعودي بسبب الملك!

بيان للجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا حول الوضع في إدلب

طائرة مصر للطيران تهبط بسلام في بلغراد بعد انفجار إطاراتها الخلفية

الأکثر مشاهدة