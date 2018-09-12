مندوب روسي: موسكو تدعو إلى عدم السماح بحدوث استفزاز كيميائي في إدلب

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وقال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمة ألكساندر شولغين، اليوم الأربعاء: "يجب أن تقول (منظمة حظر الأسلحة الكيميائية) كلمتها، لمنع حدوث هذا الاستفزاز.

ووافقت مجموعة من الوفود على وجهة النظر هذه. وأشرنا إلى أنه من الضروري عمل كل ما بوسعنا لمنع حدوث الاستفزاز".

وتمارس الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بمساعدة الجماعات المسلحة في ادلب سياسة الاستفزاز للدولة السورية بانها ستواجه ضربات مدمرة وسريعة لو استخدمت ما يسمى بالسلاح الكيمياوي في تحريرها مدينة ادلب من الارهابيين، فيما تؤكد السلطات السورية بعدم امتلاكها اي سلاح كيمياوي.

كما اكدت روسيا بان الجماعات المسلحة في ادلب لديها انشطة كيمياوية تنوي استخدامها في حال هجوم على المديبنة من قبل الجيش السوري ولاعطاء الضوء الاخضر لاميركا لضرب مواقع مهمة في سوريا.