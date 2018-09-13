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ستيفين سيغال يشارك في فيلم مصري!

ستيفين سيغال يشارك في فيلم مصري!
الأربعاء ١٢ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

يستعد النجم العالمي ستيفن سيغال، والذي اشتهر بأدواره في أفلام الحركة، للمشاركة في بطولة الفيلم المصري "المحترف" إلى جانب الممثل نضال الشافعي.

العالم - منوعات 

ونقل موقع أخبار اليوم المصري تأكيد منتج الفيلم بلال صبري مشاركة سيغال في الفيلم الذي يشارك فيه أيضا مجموعة من النجوم أمثال، منة فضالي وإيهاب فهمي وأحمد تهامي.

وينتمي الفيلم إلى فئة الأكشن والتشويق، وهو من تأليف حسام موسى، ويتوقع أن يبدأ العمل على تصويره في الشهر القادم، وذلك عقب اختيار مخرجه لأماكن التصوير، واستكمال انتقاء باقي أعضاء الفريق من الممثلين.  

وسيغال أحد أبطال أفلام الحركة من أمثال سيلفستر ستالون، وتشاك نوريس، وآرنولد شوارزينجر وجين كلود فان دام و بروس ويليس الذين اشتهروا في كثير من أفلام هوليوود خلال فترة الثمانينات ونهاية التسعينات.

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