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التحالف الدولي يعلن انضمام دولة جديدة لمحاربة "داعش"

التحالف الدولي يعلن انضمام دولة جديدة لمحاربة
الأربعاء ١٢ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

دولة جديدة تنضم إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الذي يدعي أنه لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وبعض الدول).

العالم - الاميركيتان 

انضمت جمهورية جزر فيجي إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وأعلن التحالف، في بيان له اليوم الأربعاء: "يسر التحالف الإعلان عن انضمام جمهورية جزر فيجي إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" لتصبح العضو التاسع والسبعين.

وتتمتع فيجي بتاريخ يمتد على 40 عاما من المشاركة في جهود حفظ السلام الدولية، بما في ذلك الشرق الأوسط

وبدأ التحالف الدولي لمحاربة "داعش" (المحظور في روسيا) بقيادة الولايات المتحدة الأميركية ضرباته الجوية في العراق في آب/ أغسطس 2014، بعد أيام معدودة من بث التنظيم التكفيري فيديو مصور يظهر عملية إعدام المواطن الأميركي الصحفي جيمس فولي ذبحا، وكان ذلك بعد مرور أقل من شهرين على إعلان البغدادي قيام  داعش.

وقد بدأ التحالف الدولي ضرباته وعملياته العسكرية في سوريا في أيلول/ سبتمبر 2014 دون طلب رسمي من الحكومة الشرعية في دمشق.

وكان التحالف الدولي قد اقر بان مقاتلاته قد قتلت مئات المدنيين من نساء واطفال في العراق وسوريا وادعى بان القصف جاء عن طريق الخطأ دون تقديم اعتذار او تعويض للضحايا.

 

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