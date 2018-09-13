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السعودية قطر مصر مدعوة أميركيا للتنسيق للتدخل بسوريا

السعودية قطر مصر مدعوة أميركيا للتنسيق للتدخل بسوريا
الخميس ١٣ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

دعا البنتاغون كلا من دول العربية في الخليج الفارسي والأردن ومصر، في اجتماع عسكري رفيع مشترك يوم الأربعاء، إلى تكثيف نطاق أنشطتها على الأرض السورية.

العالم-السعودية 

وأكد قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، الفريق أول ركن جوزيف فوتيل، في كلمة ألقاها خلال اجتماع مع رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن، الذي جرى في الكويت لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاع المشترك، "أهمية الوحدة العسكرية للدول المشاركة في المؤتمر إضافة إلى حيوية إسهاماتها في الجهود المبذولة في العراق وسوريا وأفغانستان وما يتعلق باستقرار المنطقة بأكملها".

وأشار فوتيل، حسب ما نقلته وكالة "كونا" الكويتية الرسمية، إلى "وجود مساهمات رئيسة من قبل العديد من الشركاء الخليجيين في سوريا وأفغانستان"، وأعرب "عن امتنانه لزيادة هذه المساهمات".

وأوضح قائد القيادة المركزية الأمريكية أن "هذه المساهمات أحدثت تأثيرا كبيرا بما يصب في صالح سوريا كما أحدثت على وجه الخصوص تأثيرا كبيرا في أفغانستان لهزيمة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية وتقريب حركة طالبان من عملية المصالحة وبناء قدرات قوات الأمن الأفغانية الى جانب الشراكة مع بعثة حلف شمال الأطلسي".

وسبق أن دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الدول العربية وعلى رأسها السعودية ومصر، إلى تولي قيادة محاربة التنظيمات الإرهابية و"إحلال الاستقرار" في سوريا، مؤكدا رغبته في سحب قوات الولايات المتحدة من هذه البلاد.

وكشفت مصادر عدة لوسائل الإعلام الأمريكية أن سيد البيت الأبيض استنكر سياسة دول عربية في الخليج الفارسي في سوريا، معربا خلال اجتماع موسع مع كبار المسؤولين الأمريكيين عن استيائه من عدم التدخل الكافي لضمان "استقرار" البلاد، فيما ذكرت تقارير أخرى أنه طلب من السلطات المصرية إرسال قوات عسكرية إلى الأراضي السورية. 

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