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التليغراف: ابنة السائحَين البريطانيين تطالب بإعادة التشريح في بريطانيا

التليغراف: ابنة السائحَين البريطانيين تطالب بإعادة التشريح في بريطانيا
الخميس ١٣ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

نشرت جريدة الديلي تليغراف تقريرا لمتابعة آخر التطورات في ملف وفاة السائحين البريطانيين في أحد فنادق الغردقة على ساحل البحر الأحمر في مصر قبل أسابيع.

العالم - مصر

ويشير التقرير إلى أن كيلي أورمرود ابنة الزوجين المتوفين والتي ما زالت في الغردقة حتى الآن رفضت تقرير المدعي العام المصري فور صدوره واتهمت السلطات المصرية بمحاولة إلقاء اللوم على أي طرف.

وتضيف الجريدة أن تقرير المدعي العام المصري أشار إلى أن الزوجين جون وسوزان كوبر توفيا في الفندق نتيجة تناول طعام ملوث ببكتريا إي كولاي ما تسبب بـ "نزلة معوية حادة وشديدة، صاحبها من إسهال وقيء واختلال في مستوى الأملاح بالدم" ما أدى إلى وفاتهما.

وتنقل الجريدة عن ابنة الزوجين المتوفين قولها إنها لاتصدق التقرير المصري و مطالبتها بإجراء تشريح آخر للجثتين بمشاركة جهة مستقلة في بريطانيا للوصول إلى الحقيقة، مؤكدة أنه لايمكن لأحد أن يصدق أن تقتل العدوى ببكتريا إي كولاي إنسانا بالغا في ساعات محدودة.

وتشير الجريدة إلى أن مؤسسة توماس كوك للسياحة التي كان الزوجان ضمن أحد وفودها في الفندق أجرت تحقيقا خاصا بها وتوصلت إلى أن الطعام في الفندق كان يتضمن معدلات عالية من بكتريا إي كولاي لكنها أيضا أكدت أنها لا تظن أن البكتريا هي المسؤولة عن الوفاة.

وتقول الجريدة إن الابنة المكلومة تؤكد أن والديها كانا في صحة ممتازة خلال العشاء في آخر ليلة لهما في الفندق وأنها فوجئت بعدم نزولهما للإفطار في صباح اليوم التالي.

وتخلص الجريدة إلى القول إن السياحة في مصر مازالت تعاني بشكل كبير منذ حادث تفجير الطائرة الروسية عام 2015 وهو ما أدى حينها إلى تعليق رحلات الطيران من عدة دول غربية بينها بريطانيا إلى شرم الشيخ.

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