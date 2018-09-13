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محكمة مصرية تؤيد مصادرة أموال جماعة الأخوان المسلمين

محكمة مصرية تؤيد مصادرة أموال جماعة الأخوان المسلمين
الخميس ١٣ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

أيدت محكمة الأمور المستعجلة المصرية مصادرة أموال 1589 شخصا من بينهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين بتهمة دعم الإرهاب.

العالم-مصر

وأيدت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، الیوم الخميس، قرار مصادرة أموال 1589 إخوانيا، على رأسهم محمد بديع، مرشد الجماعة السابق، ونائبه خيرت الشاطر، ومحمود عزت، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وآخرون، بجانب 118 شركة، و1133 جمعية، و104 مدارس، و39 مستشفى، و62 موقعا إخباريا وقناة فضائية، بتهمة دعم الإرهاب.

وكانت "لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية"، برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، أبلغت جميع المتهمين بالقرار خلال الأيام الثلاثة الماضية، بالطرق التي نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.

وأعلنت السلطات المصرية، یوم الثلاثاء الماضی 11 سبتمبر/أيلول 2018، مصادرة أموال 1589 شخصاً من قيادات و أعضاء جماعة الأخوان المسلمين من بينهم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بالبلاد، وأسرته، و1133 جمعية أهلية، و118 شركة ومستشفيات ومواقع إخبارية.

ومن أبرز الأسماء التي شملها بيان اللجنة مرسي وأسرته، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورئيس اتحاد علماء المسلمين يوسف القرضاوي، وقيادات أخرى بينها محمد البلتاجي، ومحمد سعد الكتاتني وغيرهما.

ويعد قرار مصادرة أموال 1589 عنصراً من العناصر المنتمية والداعمة لجماعة الإخوان، هو القرار الأول للجنة عقب تشكيلها من قبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

 

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