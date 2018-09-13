البث المباشر
مراسل العالم عن مصدر عسكري: مقتل وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان بكسر زحف لهم قبالة مجازة بعسير
مراسل العالم عن مصدر عسكري: مصرع وإصابة أكثر من 20 عنصراً من الغزاة والمرتزقة إثر عملية هجومية للجيش واللجان استهدفت مواقعهم شمال المنظر بـ الساحل الغربي
مراسل العالم : سماع دوي انفجارين شمال قطاع غزة
مراسل العالم : تمكن الشبان من حرق "دشمة" عسكرية داخل موقع النصب التذكاري الإسرائيلي شرق بيت حانون
مراسل العالم عن مصدر عسكري: الجيش واللجان الشعبية ينفذون عملية هجومية على مواقع المرتزقة وتعزيزاتهم شمال المنظر في الدريهمي بجبهة الساحل الغربي وسقوط عدد من القتلى والجرحى
مراسل العالم عن مصدر في قيادة شرطة دمشق: الدخان الكثيف المتصاعد من الجهة الجنوبية لمدينة دمشق ناجم عن حريق في معمل لزيوت السيارات بمنطقة بوابة الميدان.. وفوج الإطفاء يعمل على إخماده
مراسل العالم في صعدة: استشهاد امرأة وإصابة مواطن بغارة لطيران العدوان السعودي على منطقة مران في مديرية حيدان
مراسل العالم عن مصدر عسكري : مصرع أعداد من المرتزقة إثر قصف مواقعهم في الجبلية بـ الساحل الغربي
مراسل العالم : الجيش السوري يعثر على كميات من الاسلحة والذخائر وأجهزة اتصال ومشفى ميداني ويقضي على أعداد من الإرهابيين ويلقي القبض على آخرين خلال تمشيطه عمق البادية في تدمر بريف حمص
مراسل العالم : سيلتقي المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا مع كبار المسؤولين من مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة صباح غد الجمعة للتشاور حول اللجنة الدستورية السورية

بالفيديو...هذا طلب اردوغان من دمشق بشان معركة ادلب!

الخميس ١٣ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

كثفت انقرة إمداداتها بالسلاح للمسلحين للتصدي لهجوم الجيش السوري فيما أعلنت الامم المتحدة أن العمليات العسكرية في ادلب دفعت عشرات الالاف للنزوح.

العالم - خاص بالعالم 

خطة تركية مزدوجة لمدينة ادلب السورية.. تقارير صحفية ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان طلب عبر وسطاء من دمشق تأجيل معركة ادلب حتى الانتهاء من ملف الفصل بين المسلحين والارهابيين، واضافت اِن اردوغان عرض القيام بعملية عسكرية على مناطق تواجد المسلحين الاجانب من الايغور والتركستان والشيشان في جسرِ الشغور وخان شيخون، فيما سيضغط على المسلحين السوريين للقبول بتسوية على غرار ما حدثَ في الغوطة. 

اما الخطة التركية الثانية فانها تعتمدت على دعم الارهابيين في ادلب حتى النهاية ومنعهم من الانهيار. وهو ما دفع انقرة لتكثيف ارسالها للاسلحة والعتاد العسكري الى الارهابيين في ادلب ونشر مزيدا من القوات والأسلحة الثقيلة في اثني عشَر موقعا في المحافظة.. وقال قائد كبير في ما يسمى بالجيش الحر، ان الأتراك قدموا تعهدات بدعم عسكري كامل لمعركة طوية الأمد كي لا يستطيع الجيش السوري  أن يصل إلى ما يريد في ادلب.

المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اكدت أن المسلحين في إدلب يستعدون للهجوم على حلب وحماة في حال تقدم الجيش السوري في ادلب..

فيما اكد تقرير نشره معهد واشنطن المختص بشؤون الشرق الأوسط، ان عدد المسلحين في المحافظة يبلغ بين 50 و 90 الف شخص، وذلك حتى عام 2016 ،  الا ان هذا العدد زاد باضعاف مضاعفة خصوصا مع عمليات اجلاء الارهابيين من المحافظات السورية خلال العاميين الماضيين.

اما الامم المتحدة، فقد اعلنت نزوح اكثر من 38 الفا و500 شخص من مدينة ادلب، وهو ما يؤكد ان عملية التحرير باتت قريبة جدا، لكن اللافت انها اكدت عودة اربعة الاف وخمسمائة شخص من مدينة ادلب الى مناطقهم وهو ما يؤكد ثقتهم بالدولة السورية. 

اما الجيش السوري،  فانه يواصل استهدافاته اليومية لمواقع ومفاصل تحركات الارهابيين في رييفي حماة وادلب. وذلك في ظل دعم نوعي من موسكو فقد اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان بلاده مستعدة لدعم حلفائها اذا لزم الامر وذلك في اشارة للتهديدات الغربية لدمشق.

التفاصيل في الفيديو المرفق....

روابط ذات صلة

سكان محليين: وصول فرق إعلامية لتصوير مسرحية الكيميائي في إدلب+فيديو

مسرحية الكيميائي تغير موقعها!

شاهد.. من الخاسر الاكبر في معركة ادلب.. ولماذا؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو... احد ارهابيي "الخوذ البيضاء" على التلفزيون الصهيوني!

أخطر الأسلحة الروسية والصينية التي عرضت في المناورات..تعرف عليها

طهران تنتقد صمت فرنسا حيال الارهاب

صاحب عبارة "النظام انتهى"... قتيلا في جبهات إدلب+ فيديو

بالفيديو...هذا طلب اردوغان من دمشق بشان معركة ادلب!

الدوري الامريكي لكرة السلة جراحة لراسل وستبروك في الركبة

بالفيديو...الجامعة العربية تحذر من خطورة التدخلات الاجنبية في ليبيا

تصفيات مونديال الصين ايران تهزم الفلبين 81-73

المغرب ينضم لجهود إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم

العبادي يوافق على زيادة مخصصات الحشد الشعبي

رئيس "موانئ دبي" يزور فلسطين المحتلة سرا

المانيا تؤكد استخدام قنواتها الدبلوماسية لمنع تفاقم الوضع في إدلب

وزير باكستاني: تعزيز العلاقات مع طهران من اولويات اسلام اباد

لماذا لايتخلى الناس عن مقاعدهم في وسائل النقل العام؟!

السفير الايراني الجديد في بيروت يقدم اوراق اعتماده لعون

ايران تمنع تصدير السلع الضرورية

اليمن: ارتفاع معدلات سوء التغذية لدى الرضع جراء الفقر (فيديو)

كتلة الحكمة يكسب مقعدا اضافيا في مجلس النجف

الدوري الانجليزي الاصابة تبعد لوريس عن توتنهام عدة اسابيع

السلطات السعودية تمنع محمد العريفي من الخطابة

الأکثر مشاهدة