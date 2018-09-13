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” غيرة الحماة ” احرقت حياة إبنها الوحيد!!

” غيرة الحماة ” احرقت حياة إبنها الوحيد!!
الخميس ١٣ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

أقدمت سيدة مصرية على رفع دعوى خلع ضد زوجها؛ وذلك بعد أن قامت حماتها بتحويل حياتها إلى جحيم لا يطاق؛ بسبب غيرتها العمياء على ابنها الوحيد.

العالم - منوعات 

وبالتطرق للتفاصيل، بدأت ” الأم ” في افتعال الشجرات مع زوجة ابنها بسبب اتقاد نار الغيرة؛ وهو الأمر الذي دفعها لمحاولة التخلص منها من نافذة الشرفة على أساس أنها اصيبت باختلال فى التوازن اثناء تنظيفها للشباك، إلا أن الأطباء تمكنوا من اسعافها.

وقام الزوج بإعداد شقة أخرى لزوجته؛ لتكون بعيدة عن مكائد ” الأم ” ؛ إلا أن حماتها ظلت تدعي المرض ليقضى ابنها معها طوال وقته وفى بعض الأحيان كان يبيت ليلته بجوار أمه .

وبناء على ذلك قررت الزوجة وضع حد لهذه المشاكل التي عجزت عن ايجاد حل لها، فقررت الزوجة إقامة دعوى خلع قدمت خلالها المستندات الدالة على صدق كلامها وحتى الآن لم يتم الفصل فى دعواها.

 

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