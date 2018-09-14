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أنتونوف: الشركات الأمريكية هي الضحية الاساسية لعقوبات واشنطن الجديدة ضد روسيا

أنتونوف: الشركات الأمريكية هي الضحية الاساسية لعقوبات واشنطن الجديدة ضد روسيا
الجمعة ١٤ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، إن فرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا هو "طريق إلى المجهول"، ستعاني منه الشركات الأمريكية العاملة في روسيا.

العالم - الأميرکيتان

وقال أنتونوف للصحفيين يوم الخميس: إن" إدخال المزيد والمزيد من العقوبات الجديدة ضد روسيا هو طريق إلى المجهول، بلدنا سيتحمل الضغط، لكن الضحية ستكون الشركات الأمريكية…".

هذا وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تستعد لتفعيل الحزمة الثانية من العقوبات المتعلقة بقضية سكريبال على روسيا، لأنها "لم تسمح بتفتيش مواقع مرتبطة ببرنامج الكيميائي".

وتعبر تلك العقوبات عن تضامن الولايات المتحدة مع بريطانيا في اتهامها للمخابرات الروسية بتسميم العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا في مارس الماضي، بمادة الأعصاب "نوفيتشوك" المنتجة في روسيا، كما زعمت لندن.

ونفت روسيا مرارا تورطها في القضية، مشيرة إلى أن بريطانيا والدول الغربية المتضامنة معها في قضية سكريبال لم تقدم حتى الآن أي أدلة مقنعة بهذا الشأن، بدلا من الترجيحات.

وذكرت موسكو بأنها قد أتلفت كافة مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

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