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شاهد:هل دخلت أمريكا مرحلة ماقبل تدشين خطتها في فلسطين؟

الجمعة ١٤ سبتمبر ٢٠١٨ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

كشف وزير اسرائيلي عن مخطط أميركي لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم في الأردن وسوريا ولبنان والعراق. فيما اعلن المبعوث الاميركي الى الشرق الاوسط جيسون غرينبلات أن خطة بلاده للتسوية دخلت مرحلة ما قبل التدشين.

العالم - فلسطين

من الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للكيان الاسرائيلي الى نقل السفارة الاميركية الى المدينة المقدسة ثم سحب الدعم عن الاونروا تبعها اغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، مخطط اميركي جديد لتصفية القضية الفلسطينية عبر توطين اللائجئين الفلسطينيين بشكل نهائي في أماكنِ تواجدِهم في الأردن وسوريا ولبنان والعراق.

وقال القيادي الفلسطيني، ياسر عبد ربه:" يجب أن يكون لدينا استراتيجية جديدة لا نتخلى خلالها عن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ولا عن حق بناء دولتنا المستقلة. علينا ايجاد طرق ووسائل للوصول إلى هذا الهدف تختلف عن الماضي".

المخطط الاميركي كشف عنه وزيرُ المواصلات والشؤونِ الاستخبارية في حكومةِ الاحتلال يسرائيل كاتس معرباً عن شكرِه لراعيه الرئيس دونالد ترامب. الوزير الاسرائيلي قال إنّ العربَ والفلسطينيين اتخذوا مشكلةَ اللاجئين كرافعةٍ للمطالبةِ بحقِ العودة ومحاولةِ إنهاءِ وجودِ "إسرائيل" ورأى أنّ هذه المشكلةَ يجبُ أنْ يتحمّلَها الزعماءُ العرب معرباً عن املِه في أنْ تختفيَ هذه القضيةُ من العالم. مخططات اميركية تاتي مقدمة لخطوات ضغط لاحقة على الشعب الفلسطيني للقبول بالمبادرة الاميركية للتسوية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية هيذر نويرت:" قررت الحالية تبني مقاربة جديدة كي تحث الطرفين على الجلوس على طاولة المفاوضات. نحن ندرك أننا لا نستطيع إرغام أحد إنما يتوجب على الطرفين إجراء حوار مباشر".

المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون جرينبلات قال إن المفاوضين الأمريكيين دخلوا مرحلة ما قبل تدشين الخطة وأكد أن بلاده لن تسعی لفرض اتفاق، وستوصي بتقديم تنازلات لكنها لا تشمل احتياجات "اسرائيل" الامنية بحسب المبعوث الاميركي.

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