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قائد عملية قتل بن لادن يستقيل بعد انتقاده ترامب

قائد عملية قتل بن لادن يستقيل بعد انتقاده ترامب
الجمعة ١٤ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد عسكري أمريكي سابق استقالته من رئاسة لجنة استشارية في وزارة الدفاع الأمريكية، وذلك بعد عدة أيام من توجيهه انتقادات للرئيس دونالد ترامب.

العالم - الاميركيتان

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية الخميس إن الأميرال المتقاعد والقائد السابق للقوات الخاصة الأمريكية وليام ماكريفن، الذي أشرف خصوصا على عملية اغتيال متزعم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن استقال من منصبه.

وكان ماكريفن نشر رسالة مفتوحة في 16 آب/أغسطس، ندد فيها بشدة بقرار ترامب سحب ترخيص أسرار الدفاع من المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه" جون برينان، وطالب بسحبه منه أيضا.

وأعلنت المتحدثة باسم البنتاغون ميشيل بالدنزا، أن ماكريفن "استقال من لجنة الابتكار في وزارة الدفاع في 20 آب/أغسطس"، وأضافت أن "الوزارة تشكره على خدماته ومساهمته في اللجنة".

وكان ماكريفن الذي تولي قيادة القوات الخاصة حتى العام 2014، دافع في رسالته عن جون برينان واعتبره "أحد أفضل الرجال الذين خدموا البلاد الذين أعرفهم".

وتابع: "قلة من الرجال بذلوا أكثر من برينان لحماية هذا البلد. إنه رجل يتمتع بنزاهة فريدة ولا يمكن التشكيك في قيمه وأمانته، إلا من قبل الذين لا يعرفونه".

وختم رسالته بالقول: "سأعد شرفا لي أن تسحبوا ترخيصي أيضا حتى أضيف اسمي إلى لائحة الرجال والنساء الذين أقدموا على انتقاد رئاستكم".
 

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