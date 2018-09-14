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إعصار فلورنس.. انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل ومخاوف من فيضانات كارثية

إعصار فلورنس.. انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل ومخاوف من فيضانات كارثية
الجمعة ١٤ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

بدأت مياه البحر تغمر شوارع المدن في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مع تقدم إعصار فلورانس المدمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل.

العالم - الاميركيتان

وبلغت سرعة الرياح 150 كلم في الساعة، ثم تراجعت قليلا على سواحل كارولينا، لكن المسؤولين حذروا الناس من خطر الموت بسبب قوة الرياح والفيضانات "الكارثية" المحتملة.

وصدرت تعليمات بإجلاء أكثر من مليون شخص عن المناطق الخطيرة.

وكان الآلاف انتقلوا إلى ملاجئ ليلة الخميس.

وقال حاكم ولاية كارولينا الشمالية، التي يتوقع أن تصلها الإعصار منتصف نهار الجمعة، إن مقاومة الإعصار تتطلب "الصبر والعمل الجماعي وإحكام العقل".

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تسقط على كارولينا الشمالية في ثلاثة أيام كمية أمطار تعادل 8 أشهر من التساقط.

وبدأت الظروف تتدهور منذ الخميس، إذ شهدت مناطق من كارولينا الشمالية تساقط كميات كبيرة من الأمطار في ساعات قليلة، وأظهرت الصور ارتفاع مستوى المياه في البحر وفيضانها على اليابسة.

وتقول الأرصاد الجوية إنه على الرغم من تراجع سرعة الرياح فإن الإعصار يبقى بالغ الخطورة، بسبب كمية التساقط العالية.

ويقول مدير وكالة الطوارئ الاتحادية، بروك لونغ، إن "الفيضانات تقتل الكثير من الناس للأسف، هذا ما سنراه".

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