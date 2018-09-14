مصارع أمريكي يصبح نائبا ويطمح لدخول الدوما الروسي! + صورة

العالم - اوروبا

أعلنت رئيسة اللجنة التنفيذية لحزب "روسيا الموحدة" ايلينا بروتشكوفسكايا أنه تم ترشيح مونسون ضمن قائمة الحزب رغم أنه لم يدخل الحزب بعد.

وأشارت برتشوفسكايا إلى أن النتائج الرسمية ستصدر غدا.

وأضاف مونسون صورة على صفحتة في موقع "إنستغرام" وكتب تحتها: "استلمت مهامي كنائب في مجلس مدينة كراسنوغورسك، شكرا جزيلا لكم على ثقتكم".

وحصل المقاتل الأمريكي على جواز سفر روسي في يوم روسيا.

وقال الرياضي أنه يريد بناء حياة سياسية ويصبح عضوا في البرلمان في كراسنوغورسك، وبعدها يكبر إلى مجلس الدوما".

ويبلغ جيف مونسون 47 عاما، ويقيم طيلة الأعوام الخمسة الأخيرة في روسيا، خاض خلالها عدة نزالات على حلباتها، ويصر على الخروج إلى حلبات النزال على ألحان النشيد الوطني الروسي.