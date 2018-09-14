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واشنطن تعاقب شركتين ماليزية وتايلاندية بسبب إيران

واشنطن تعاقب شركتين ماليزية وتايلاندية بسبب إيران
الجمعة ١٤ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم عن فرضها عقوبات على شركتين من ماليزيا وتايلاند، لتعاملهما مع شركة طيران "ماهان " الإيرانية.

العالم - ايران 

وبحسب "روسيا اليوم " فانه تشمل العقوبات الأمريكية الجديدة شركة "ماي أفييشن، إل تي دي" ومقرها بانكوك تايلاند، وشركة "ماهان ترافيل أند توريزم" في العاصمة الماليزية كوالالمبور​​​.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم، أن هذا ما يسمى بالعقوبات الثانوية، التي تفرض بسبب التعامل مع الأفراد والشركات المدرجة ضمن قوائم العقوبات للولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن واشنطن فرضت الحظر على شركة الطيران الإيرانية "ماهان"، واتهمتها بنقل أسلحة وعسكريين إيرانيين على متن طائرات هذه الشركة إلى خارج البلاد، لتقديم المساعدة إلى المنظمات الإرهابية حسب زعمها.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد فرضت في مايو الماضي، حظرا مماثلا على شركات طيران إيرانية وتركية و9 أفراد، وكيانات، يشترون السلع الأمريكية الخاضعة للرقابة، لشركات الطيران الإيرانية التي تم فرض الحظر عليها.

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