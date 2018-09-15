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الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لا يستبعد "تدخلا عسكريا" فى فنزويلا

الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لا يستبعد
السبت ١٥ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلن الأمين العام لمنظّمة الدول الأمريكية لويس ألماغرو، الجمعة أنه لا ينبغى استبعاد "التدخّل العسكري" فى فنزويلا "لإسقاط" حكومة نيكولاس مادورو .

العالم - الأمريكيتان

وقال ألماغرو فى مؤتمر صحفى فى مدينة كوكوتا الكولومبية القريبة من الحدود مع فنزويلا "فى ما يتعلق بالتدخّل العسكرى الهادف إلى إسقاط نظام نيكولاس مادورو، أعتقد أننا ينبغى ألّا نستبعد أى خيار".

وتحدث ألماغرو عن "انتهاكات لحقوق الإنسان" و"جرائم ضد الإنسانية" ترتكبها الحكومة الفنزويلية بحسب تعبيره. وقال "أمام معاناة الناس، أمام الهجرة الجماعية (للسكان) التي تسببت بها (الحكومة الفنزويلية)، يجب أولاً تنفيذ إجراءات دبلوماسية، لكن يجب ألا نستبعد أي عمل (آخر)".

وتدهور الوضع الاقتصادي في فنزويلا، البلد الذي كان غنيا جدا ويملك أكبر احتياطات نفطية في العالم، بشكل كبير، ما دفع عشرات الآلاف من المواطنين للهرب إلى الدول المجاورة.

ويؤمن النفط 96 بالمئة من عائدات  فنزويلا لكن انتاجه تراجع إلى مستوى هو الأقل منذ 30 عاما. وقد بلغ 1,4 مليون برميل يوميا في تموز/يوليو مقابل معدل إنتاج قياسي حققته البلاد قبل عشرة أعوام وبلغ 3,2 ملايين برميل. 

ويبلغ العجز 20 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي والدين الخارجي 150 مليار دولار بينما لا يتعدى احتياطي النقد تسعة مليارات.

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