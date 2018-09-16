هذا اول فيلم عربي يعرض بالسينمات السعودية

العالم - السعودية

وكتب حسني على حسابه على "إنستغرام": " البدلة أول فيلم عربي يعرض في السعودية ابتداء من 20 سبتمبر بسينما فوكس - الرياض بارك".

يأتي ذلك فيما لم تصدر تصريحات أو بيانات سعودية سواء من الهيئة العامة للترفيه، أو الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أو حساب السينما السعودية التابع للأخيرة.

وعرض فيلم "البدلة" في موسم عيد الأضحى هذا العام، ويشارك في بطولته المذيع "أكرم حسني"، صاحب الشخصية الهزلية "سيد أبو حفيظة"، و"أمينة خليل"، و"ماجد المصري"، و"حسن حسني"، و"دلال عبدالعزيز"، وهو من تأليف "أيمن بهجت قمر" ومن إخراج "محمد جمال العدل".

وتدور أحداث الفيلم حول "تامر حسني" الذي يتلقى دعوة لحضور دعوة لحفل تنكري، فيقرر ارتداء بدلة زي الشرطة، وهو ما يتسبب في وقوعه في أزمة لانتحاله صفة ضابط شرطة.

ووفقا لتصريحات رئيس غرفة صناعة السينما المصرية "فاروق صبري"، فقد تصدر فيلم "البدلة" إيرادات شباك التذاكر خلال موسم عيد الأضحى، محققا 24 مليونا و414 ألف جنيه.

يذكر أن "تامر حسني" أحيا حفله الغنائي الأول في السعودية، في شهر مارس/آذار، وصل حضوره لحوالي 100 ألف متفرج من الرجال والنساء، وفقا للهيئة العام للترفيه.