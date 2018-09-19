البث المباشر
مراسل العالم : القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخا باليستيا من طراز بدر1 على معسكر مستحدث للجيش السعودي شرق جيزان جنوب المملكة
مراسل العالم عن مصدر عسكري : مصرع واصابة خمسة من مرتزقة العدوان في انفجار عبوة ناسفة في خط تبة الشايف بـ صرواح بمأرب
مراسل العالم في لحج: استهداف معدل 12/7 فوق التبة السوداء بحمالة في كرش بقذائف المدفعية
مراسل العالم في الجوف: مصرع وإصابة العديد من مرتزقة العدوان يتفجير آليتهم بلغم أرضي في جبهة الخليفين بمديرية خب الشعف
مراسل العالم : مصرع عدد من عناصر الفرق الهندسية التابعة للعدو أثناء محاولة نزع الألغام لانتشال قتلى وجرحى الآلية في الخليفين بـ الجوف
مراسل العالم في نجران: تدمير آلية عسكرية لمرتزقة الجيش السعودي ومصرع من عليها بصاروخ موجه غرب موقع السديس
مراسل العالم في نجران: إفشال محاولة تسلل للجنود السعوديين على موقع الشبكة وقتل وجرح اعداد منهم
مراسل العالم: القوات اليمنية تطلق صاروخا باليستيا من طراز بدر1 على معسكر مستحدث للجيش السعودي شرق جيزان
مراسل العالم: القوات اليمنية تطلق صاروخا باليستيا من طراز بدر1على معسكر مستحدث للجيش السعودي شرق جيزان
مراسل العالم : الجيش واللجان الشعبية يعطبون ثلاث ناقلات جند تابعة للغزاة والمرتزقة بجبهة الدريهيمي في الساحل الغربي

الموت يغيب الفنان المصري جميل راتب...

الموت يغيب الفنان المصري جميل راتب...
الأربعاء ١٩ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

نعت وزارة الثقافة والوسط الفني المصري الممثل جميل راتب الذي توفي اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

العالم - مصر

وكان الفنان الراحل تعرض لأزمة صحية في الشهور القليلة الماضية أثرت على أحباله الصوتية وسافر إلى فرنسا لتلقي العلاج قبل أن يعود في أغسطس/ آب الماضي إلى مصر.

وقالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم في بيان "حبات عقد المبدعين والعظماء من زمن الفن الجميل تتساقط"، واصفة الفنان الراحل بأنه "أحد العلامات البارزة في تاريخ السينما المصرية".

ولد جميل أبو بكر راتب في عام 1926 بالقاهرة. وبعد أن حصل على شهادة التوجيهية (الثانوية العامة) التحق بمدرسة الحقوق الفرنسية، وبعد السنة الأولى سافر إلى فرنسا لاستكمال دراسته.

كان أول عمل يشارك فيه فيلم (أنا الشرق) من بطولة الممثلة الفرنسية كلود جودار وجورج أبيض وحسين رياض وتوفيق الدقن. ساعده إتقان اللغات الأجنبية في المشاركة ببعض الأفلام العالمية مثل (لورانس العرب) عام 1962، كما شارك بالأداء الصوتي في فيلم (عمر المختار).

وشكل فيلم (الصعود إلى الهاوية) الذي قدمه عام 1978 نقطة تحول في مشواره السينمائي وحصل على جائزة أفضل دور ثان عن الفيلم وسلمها له الرئيس الراحل أنور السادات.

خاض جميل راتب تجربة الإخراج المسرحي، فقدم مسرحيات (الأستاذ) و(زيارة السيدة العجوز) و(شهرزاد).

ومن أبرز الأفلام التي شارك فيها (قاهر الزمن) و(البداية) و(ولا عزاء للسيدات) و(الكيف) و(كش ملك) و(طيور الظلام).

كما قدم العديد من المسلسلات من أبرزها (رحلة المليون) و(الزوجة أول من يعلم) و(أحلام الفتى الطائر) و(الراية البيضاء) و(يوميات ونيس) و(شمس) و(حارة اليهود) و(فارس بلا جواد).

كان آخر ظهور فني له في مسلسل (بالحجم العائلي) مع الممثلين يحيى الفخراني وميرفت أمين والذي عرض في رمضان 2018.

كرمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن مجمل مشواره الفني في 2005 والمهرجان القومي للسينما المصرية في دورته العشرين عام 2016.

ونشر التهامي هاني مدير أعماله على صفحته بموقع فيسبوك تسجيلا مصورا قال فيه إن صلاة الجنازة على الفنان الراحل ستكون بعد صلاة ظهر اليوم الأربعاء بالجامع الأزهر. وأنابت وزيرة الثقافة رئيس المركز القومي للسينما خالد عبد الجليل لحضور الجنازة.

تصنيف :

روابط ذات صلة

وفاة الفنان جميل راتب.. مشاهير الفن والإعلام ينعون الراحل!

فنان عربي مشهور يفوز بجائزة مهرجان السينما الإسلامية

16 فنانا عالميا يقاطعون مهرجانا موسيقيا "إسرائيليا"

وفاة فنان عربي كبير اثناء اداء فريضة الحج!!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

لقاء مرتقب يجمع ترامب وزعيم كوريا الشمالية

الموت يغيب الفنان المصري جميل راتب...

فلسطين المحتلة.. بالفيديو.. إضراب شامل يعم شمال القدس حداداً على الشهيد محمد عليان

ملخص - حديث البحرين - ثورة البحرين وعبر عاشوراء

نصرالله: أليست أميركا التي جاءت بالتكفيريين إلى المنطقة؟

بالفيديو.. احياء ذكرى استشهاد الامام الحسين واهل بيته (ع) في مدن العالم

مشتريات ايران من القمح المحلي تلامس 9.5 مليون طن

الولايات المتحدة تعلن رغبتها في توقيع معاهدة جديدة مع إيران

بينهم 8 مصريين.. اعتقال فريق طبي تطوعي في كردستان العراق!!

واشنطن تعلن هذا الموقف السعودي الجديد من سوريا

مصر تنشر وثيقة نادرة عن اتفاقية "كامب ديفيد"

ذكرى عاشوراء.. شاهد.. طقوس إيرانية مختلفة لإحياء ذكرى استشهاد سبط النبي الأكرم (ص)

اصابات برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة

هنية: لن تتوقف مسيرات العودة إلا بانتهاء الحصار

لماذا يشارك الرئيس الايراني في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة؟

جبهة المطلك تعلن دعمها لترشيح برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية

حماس: المقاومة بكل ألوانها السياسية ستفشل صفقة القرن

كاتبة سعودية تثير جدلًا بعد تطوعها في “معبد بوذي” بأمريكا!

مقتل مدير مدرسة في عدن برصاص مسلحين‎ مجهولين!

"في هذا التاريخ.. ستبدأ العملية العسكرية في إدلب"

الأکثر مشاهدة