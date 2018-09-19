الموت يغيب الفنان المصري جميل راتب...

العالم - مصر

وكان الفنان الراحل تعرض لأزمة صحية في الشهور القليلة الماضية أثرت على أحباله الصوتية وسافر إلى فرنسا لتلقي العلاج قبل أن يعود في أغسطس/ آب الماضي إلى مصر.

وقالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم في بيان "حبات عقد المبدعين والعظماء من زمن الفن الجميل تتساقط"، واصفة الفنان الراحل بأنه "أحد العلامات البارزة في تاريخ السينما المصرية".

ولد جميل أبو بكر راتب في عام 1926 بالقاهرة. وبعد أن حصل على شهادة التوجيهية (الثانوية العامة) التحق بمدرسة الحقوق الفرنسية، وبعد السنة الأولى سافر إلى فرنسا لاستكمال دراسته.

كان أول عمل يشارك فيه فيلم (أنا الشرق) من بطولة الممثلة الفرنسية كلود جودار وجورج أبيض وحسين رياض وتوفيق الدقن. ساعده إتقان اللغات الأجنبية في المشاركة ببعض الأفلام العالمية مثل (لورانس العرب) عام 1962، كما شارك بالأداء الصوتي في فيلم (عمر المختار).

وشكل فيلم (الصعود إلى الهاوية) الذي قدمه عام 1978 نقطة تحول في مشواره السينمائي وحصل على جائزة أفضل دور ثان عن الفيلم وسلمها له الرئيس الراحل أنور السادات.

خاض جميل راتب تجربة الإخراج المسرحي، فقدم مسرحيات (الأستاذ) و(زيارة السيدة العجوز) و(شهرزاد).

ومن أبرز الأفلام التي شارك فيها (قاهر الزمن) و(البداية) و(ولا عزاء للسيدات) و(الكيف) و(كش ملك) و(طيور الظلام).

كما قدم العديد من المسلسلات من أبرزها (رحلة المليون) و(الزوجة أول من يعلم) و(أحلام الفتى الطائر) و(الراية البيضاء) و(يوميات ونيس) و(شمس) و(حارة اليهود) و(فارس بلا جواد).

كان آخر ظهور فني له في مسلسل (بالحجم العائلي) مع الممثلين يحيى الفخراني وميرفت أمين والذي عرض في رمضان 2018.

كرمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن مجمل مشواره الفني في 2005 والمهرجان القومي للسينما المصرية في دورته العشرين عام 2016.

ونشر التهامي هاني مدير أعماله على صفحته بموقع فيسبوك تسجيلا مصورا قال فيه إن صلاة الجنازة على الفنان الراحل ستكون بعد صلاة ظهر اليوم الأربعاء بالجامع الأزهر. وأنابت وزيرة الثقافة رئيس المركز القومي للسينما خالد عبد الجليل لحضور الجنازة.